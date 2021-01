Fredag er redningsmandskab med hunde sendt ind i selve skredområdet for at lede efter overlevende.

Der er fredag fortsat tale om en redningsaktion, hvor man leder efter overlevende efter onsdagens jordskred i Gjerdrum, som ligger cirka 20 kilometer nordøst for Norges hovedstad, Oslo.

Det oplyser norsk politi på et pressemøde klokken 12 fredag.

Ti personer er fortsat savnet efter jordskreddet, som skete i de tidlige morgentimer onsdag.

Fredag er redningsmandskab sendt ind i selve skredområdet for at lede efter overlevende. Det har ikke været muligt tidligere på grund af de farlige forhold. De har også hunde med sig til at hjælpe med opgaven.

Indsatsleder Roy Alkvist oplyser på pressemødet, at det er muligt at hente mandskabet ud via luftstøtte. Der bliver også brugt varmesøgende kameraer og droner til at lede efter mennesker.

Redningsindsatsen vil fortsætte hele fredagen.

Blandt de ti personer, som endnu ikke er fundet, er en lille familie bestående af en far, en gravid mor og en toårig datter, skriver TV2 Norge.

Politiet vil ikke udtale sig om, hvem der er savnet. Men man formoder, at de savnede er i selve krateret.

Jordskreddet er sket i et område med en særlig type ler, som findes i blandt andet Norge, Sverige og Finland. Når den type ler bliver overbelastet, kan der forekomme jordskred, som tilfældet er i Gjerdrum.

Når leret bliver overbelastet, mister det nemlig sin styrke og flyder som væske, skriver avisen Aftenposten.

Jordskreddet har vakt bekymring for, om der kan ske noget lignende andre steder i Gjerdrum. Men det er der ikke fare for, oplyser Toril Hofshagen, som er regionschef i Norges direktorat for vandressourcer og energi.

- Skreddet i Ask i Gjerdrum er helt unikt, så der er ingen grund til at tro, at dette er noget, som vil opstå andre steder, siger hun ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Mere end to døgn efter jordskreddet i Gjerdum sker der stadig nye, mindre skred inde i selve skredområdet, som karakteriseres som ustabilt.

- Der står huse på kanten af skreddet enkelte steder, og der er en risiko for, at de kan falde ned i hullet, siger Hofshagen.

/ritzau/