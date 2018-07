»Vi kunne lugte børnene, før vi rent faktisk så dem«

Sådan lyder det i et eksklusivt interview til BBC fra den britiske grottedykker John Volanthen, der sammen med sin makker Richard William Stanton fandt de 12 thailandske drenge og deres 25-årige fodboldtræner dybt inde de oversvømmede Tham Luang-grotter i det nordlige Thailand.

Nøgternt, beskedent og uden antydning af at føle sig som en helt, fortæller John Volanthen om den spektakulære og farefulde redningsaktion.

»Nogle dele af pressen har ment, at det var held (at de fik drengene ud, red.). Det er bestemt ikke tilfældet, vil jeg mene. Vores fremgangsmåde i denne situation var, at vi svømmede, når passagerne var fyldt med vand, og hver gang der var luft i grotten, gik vi op til overfladen, råbte og lugtede os frem. Vi kunne lugte børnene, før vi rent faktisk så dem,« siger han og tilføjer:

»Når man tager i betragtning, hvor meget vand, der blev pumpet ud af grotterne i de dage, er det utroligt, at vi fandt dem alle sammen ved godt helbred.«

Redningsmandskabet pumpede enorme mængder vand ud af grotterne i forbindelse med redningsaktionen. Foto: HANDOUT

En af de største udfordringer under forsøget på at finde frem til drengene i det labyrintiske grottesystem var den meget ringe sigtbarhed i det grumsede vand i grotterne, fortæller han.

»Sigtbarheden var ned til nogle få tommer.«

Også kabler, pumpeudstyr og andre efterladte ting fra tidligere, mislykkede forsøg på at redde drengene ud besværliggjorde arbejdet med at komme frem til drengene, fortæller han. I interviewet skinner det igennem, at han var overrasket over at finde dem alle i live.

Thailandske navy seals - frømænd - forsøgte i første omgang at finde frem til drengene. Det lykkedes dem ikke. Foto: HANDOUT

»De (drengene, red) var meget lettede (da de blev fundet, red.). Vi brugte en del tid sammen med dem på at opbygge deres moral, før vi forlod dem. Vi havde ikke noget mad at give dem igen. Men vi havde lys til dem,« siger John Volanthen, som sammen med sin makker var nødt til at forlade grotten igen for at komme ud og lægge en holdbar redningsplan sammen med resten af det store beredskab.

- Hvor sikker var du på, at du ville se dem i live igen, spørger journalisten fra BBC.

»Jeg lovede dem at komme tilbage, og det gjorde vi. Vi kom tilbage med mad til den. Så jeg var ret tryg ved situationen.«

Inden den egentlige redningsaktion blev sat iværk, øvede grottedykkerne sig sammen med thailandske drenge fra en lokal svømmeklub, fortæller John Volanthen. Drengene fik monteret en slags håndtag på kroppen, så grottedykkerne kunne manøvrere med dem.

»Lidt ligesom en indkøbspose. Nogle gange holdt du dem tæt ind til brystet, hvis passagen var snæver og dyb. Hvis passagen var lav og bred, holdt du dem ud til siden. Det handlede grundlæggende om at manøvrere dem uden om de forhindringer, der var på vejen,« siger John Volanthen og tilføjer, at man i meget snævre passager måtte skubbe drengene foran sig.

Selv var han på intet tidspunkt nervøs for sit eget liv og helbred.

»Jeg er ikke typen, der går i panik.«

John Volanthen sender i interviewet sine kondolencer til familien til den thailandske navy seal (frømand, red.), der omkom under et tidligere og mislykket forsøg på at finde drengene.

»Når man tænker på, hvor succesfuld redningsaktionen var, giver det en bitter-sød smag. Det var en tragedie.«

De 12 drenge, som er i alderen fra 11 til 16 år, og deres træner gik ind i grotten den 23. juni. Da monsunregnen kom, blev de smalle gange hurtigt oversvømmede, og gruppen blev tvunget længere og længere ind i grottesystemet.

Da John Volanthen og Richard William Stantone fandt frem til dem, havde de været indespærret i ni dage. Første efter yderligere ni dage var alle reddet ud.