En redningshund med navnet Ask har gjort et fund, der lige nu får den helt store opmærksomhed i Norge.

Søndag fandt Ask nemlig et lig i et telt ved den lille by Sandsli lidt uden for Bergen, og nu oplyser det lokale politi, at personen har ligget død i teltet i mindst et år.

»Vedkommende har ligget der i mindst et år,« siger Eli Andrea Skaar, der er kommunikationsmedarbejder hos Vest Politidistrikt i Bergen, til VG.

Politiet har åbenbart fundet nogle gamle madvarer i teltet, der kan tegne et billede af, hvor længe manden har været i teltet.

»Der er fundet daterede fødevarer, som kan sige noget om, hvor længe liget har ligget der, og det understøtter teorien om mindst et år, men det vil jeg ikke uddybe yderligere,« siger hun til VG.

Det er noget af et tilfælde, at liget overhovedet blev fundet.

»Vi var egentlig ude for at lede efter en savnet hund,« siger Turid Mjåtveit, der er ejer af Ask, til B.T.

Men pludselig fandt Ask så teltet, og Turid Mjåtveit ringede til politiet, da hun kunne se, at personen i teltet ikke var i live.

»Jeg synes, det er trist, at nogen kan ligge død så længe i et telt så tæt på, hvor mange mennesker færdes hver dag,« siger Turid Mjåtveit.

Ronny Øvrebotten, der er chef på politistation i Bergen, oplyser, at man endnu ikke ved, hvem manden er, og derfor har man ikke kontaktet nogen pårørende.

»Vi har ikke bekræftet identiteten, men vi har et bud på, hvem det kan være,« siger Ronny Øvrebotten til Bergens Tidende.

Indtil videre ved politiet ikke, hvad der er årsag til, at manden er afgået ved døden.

»Kriminalteknikere har sikret genstande fra teltet, men der er ikke gjort fund på stedet, der tyder på, at der er sket noget kriminelt,« siger Ronny Øvrebotten til det lokale medie.