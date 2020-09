På grund af fare for kollaps er aktion efter mulige tegn på liv indstillet. Det vides ikke, om den genoptages.

Lige knap en måned efter den altødelæggende eksplosion i Beirut har redningsarbejdere set tegn på liv i murbrokkerne.

Det skriver nyhedsbureauet dpa torsdag.

De mulige livstegn har givet håb om, at der måske kan befinde sig en overlevende under en af de mange bygninger, som blev ødelagt, da næsten 2800 ton ammoniumnitrat eksploderede på havnen i Libanons hovedstad.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er det tegn på en puls og et åndedræt samt udsving på en temperaturmåler, som har givet grund til at tro, at der kan være en overlevende.

Et chilensk redningshold, der kom til Beirut umiddelbart efter eksplosionen for at hjælpe, var de første til at opdage livstegnene.

Arbejdet med at komme ned til det sted, hvor livstegnene er blevet opdaget, ser dog torsdag aften ud til at blive kompliceret.

Efter at et redningshold havde gravet et tre meter dybt hul for at komme i nærheden af stedet, oplyste brandvæsnet ifølge dpa, at aktionen måtte indstilles.

Meldingen førte til vrede hos en flok mennesker, der var samlet omkring stedet.

En frivillig hjælper oplyser til nyhedsbureauet, at "der er fare for, at det, der er tilbage af bygningen, kan kollapse over redningsholdene".

Det er uvist, om beslutningen er endegyldig, eller om aktionen genoptages senere.

Eksplosionen fandt sted 4. august og kostede mindst 190 mennesker livet og sårede over 6000.

/ritzau/