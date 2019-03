I hele tolv timer kæmpede den norske helikopterpilot Karen Segtnan og hendes redningshold mod både naturens kræfter og mørket, da de forsøgte at evakuere så mange som muligt fra cruiseskibet 'Viking Sky' i weekenden.

Nu bliver de hyldet for deres indsats.

De eneste pauser, som fartøjschefen Karen Segtnan og resten af holdet om bord på redningshelikopteren fra den '330 skvadron' - der er en del af Luftforsvaret i Norge - fik, var når passagerne skulle sættes af, og helikopteren skulle tankes op før næste flyvning.

Det skriver det norske medie NRK.

»Tiden gik stærkt. Vi tænkte kun på arbejdet. Så glemmer du lidt tid og sted. Du flyver og gør dit arbejde, og du opdager ikke, at du er træt, før du er færdig,« siger Karen Segtnan.

Cruiseskibet 'Viking Sky' udsendte lørdag eftermiddag et nødsignal, da det fik motorproblemer midt i et voldsomt uvejr.

På grund af uvejret var det ikke muligt at evakuere passagerer og besætningsmedlemmer i redningsbåde, og en større helikopterredning blev derfor skudt i gang.

Én efter én blev passagerer hejst op i en helikopter, før de blev fløjet til et modtagelsescenter.

Cruiseskibet 'Viking Sky' ligger nu til kaj ved Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg Vis mere Cruiseskibet 'Viking Sky' ligger nu til kaj ved Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Siden blev helikopterevakueringen afløst af slæbebåde, som søndag eftermiddag - lidt mere end et døgn efter - fik bugseret skibet i land.

I alt befandt 1.373 personer sig om bord på cruiseskibet, da der opstod problemer, og lidt under 500 af dem blev evakueret med helikopter. Af dem evakuerede Karen Segtnan og helikoptermandskabet fra '330 skavdron' de 100.

Det på trods af, at de måtte kæmpe med 10 til 15 meter høje bølger og stærk storm.

Nu hyldes alle redningsmandskaberne for deres indsats. Både myndighederne og passagerne sender roser i deres retning.

Og det varmer, forklarer Karen Segtnan til NRK.

»Det er lidt af motivationen i forhold til at fortsætte med det her. Når man får så fine tilbagemeldinger, så gør det noget for stoltheden. Vi elsker dette job. Vi tager af sted sammen og løser opgaver som et hold. Det, at få så gode tilbagemeldinger som i nat, det varmer,« forklarer hun.

Af alle passagerer er 17 blevet bragt til sygehuset.

Tre af dem er i alvorlig tilstand.