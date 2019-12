Tre personer er fredag blevet evakueret fra et norsk redningsskib.

To polarfarere skabte i november overskrifter efter deres benhårde ekspedition over Nordpolen. De to kunne ånde lettet op, da de blev samlet op af det norske redningsskib Lance, men strabadserne er ikke ovre endnu. For nu sidder skibet fast i isen.

Det skriver det norske medie VG.

Børge Ousland og Mike Horn hedder de to polarfarere, og de har tilbragt tre måneder på isen med knappe ressourcer i skrappe forhold med temperaturer ned til minus 25 grader.

Mike Horn og Børge Ousland. Arkivfoto. Foto: ETIENNE CLARET Vis mere Mike Horn og Børge Ousland. Arkivfoto. Foto: ETIENNE CLARET

Natten til 8. december blev de to samlet op af skibet 'Lance', der var udsendt for at få de to i sikkerhed. Men nu sidder skibet fast i isen, og den nyeste melding er, at der fredag blev sendt en redningshelikopter afsted for at hente tre personer.

»Vi kan bekræfte, at en redningshelikopter skal op og foretage en evakuering af mindst én person. Det sker klokken 12, og helikopteren vil være tilbage i Longyearbyen klokken 14:30,« siger redningsleder Raymond Prestøy til norske Aftenposten.

Foruden at hente tre personer havde redningshelikopteren 50 kilo mad med til de resterende personer ombord.

Det oplyses, at én person er evakueret på grund af 'medicinske' årsager.

Skibet Lance. Arkivfoto. Foto: ETIENNE CLARET Vis mere Skibet Lance. Arkivfoto. Foto: ETIENNE CLARET

Mediet VG har et reportagehold ombord på skibet, og ifølge dem har skibets kaptajn ønsket at evakuere så mange personer som muligt. Det har han ønsket, fordi at maden er ved at slippe op.

Selv ønsker de to polarfarere ikke at blive evakueret, da de ønsker at fuldføre deres projekt, oplyser deres talsmand til norske TV 2.

Besætningen ombord på Lance har i de seneste dage arbejdet på at lave revner i isen, indtil vejrforholdene forbedrer sig.

'Lance' sidder fast i skibet nord for Svalbard, og det kan ikke siges med sikkerhed, hvornår skibet kan løsrive sig igen. Der rapporteres imidlertid om vinde, der kan være gavnlige for skibet i løbet af de næste par dage.