Torsdag aften kom det frem, at redningsmandskab i Beirut havde set tegn på liv i murbrokkerne fra en kæmpe eksplosion 4. august. Fredag er de nu bare 40 cm fra det sted, hvor de mener at have registreret kropsvarme og vejrtrækning.

Det skriver Aftonbladet.

De mulige livstegn har givet håb om, at der måske kan befinde sig en overlevende under ruinerne af de mange bygninger, som blev ødelagt, da næsten 2800 ton ammoniumnitrat eksploderede på havnen i Libanons hovedstad for 30 dage siden.

Ifølge CNN er det et chilensk redningshold med en redningshund, der torsdag kunne fortælle, at de havde registreret en lyd inde i en nedstyrtet bygning.

Redningsmænd arbejder på højtryk. Foto: IBRAHIM AMRO, IBRAHIM AMRO Vis mere Redningsmænd arbejder på højtryk. Foto: IBRAHIM AMRO, IBRAHIM AMRO

Det chilenske redningshold har udstyr, der er så følsomt, at det kan registrere åndedræt 15 meter inde i en bygning.

Chancerne for at finde personen i live skulle ifølge redningsmandskabet være lille, men den kan ikke udelukkes. En person er tidligere fundet på Haiti under murbrokker efter 28 dage, skriver mediet.

Det avancerede udstyr har også fredag morgen registreret muligt liv og skulle have opsnappet langsomme vejrtrækninger og kropsvarme. Og selvom redningsmandskabet nu kun er 40 cm fra det sted, hvor de mener, der skulle være liv, så er det en langsommelig proces at fjerne tung beton.

Mennesker, som har samlet sig omkring stedet, er blevet bedt om tie stille, så udstyret bedre kan registrere muligt hjerteslag eller åndedræt.

Folk har samlet sig omkring stedet i håb om, at det er deres pårørende, der kan være den mulige overlevende. Foto: JOSEPH EID Vis mere Folk har samlet sig omkring stedet i håb om, at det er deres pårørende, der kan være den mulige overlevende. Foto: JOSEPH EID

Den enorme eksplosion på havnen i Beirut 4. august kostede mindst 200 mennesker livet. Den skete, da en brand i et fyrværkerilager på havnen i Beirut antændte et stort lager af den sprængfarlige gødning ammoniumnitrat, der sprang i luften.

Eksplosionen har efterladt Libanon i en dyb krise. Landet var i forvejen i en svær situation politisk og økonomisk, og det har eksplosionen blot forværret.

Efterfølgende har der været omfattende demonstrationer i Beirut og andre byer rettet mod landets politikere. Det førte til, at regeringen trådte tilbage.

Torsdag fandt libanesisk millitær endnu et lager på 4,35 ton af de eksplosive stof i en lagerbygning på det, der er tilbage af havneområdet. Det beretter Reuters. Ifølge en officiel erklæring fra hæren er man nu ved »at tage hånd om situationen.«