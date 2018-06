12 fodbolddrenge og deres træner menes at være indespærret i en oversvømmet grotte i Thailand på sjette døgn.

Chiang Rai. Thailandske myndigheder søger alternative metoder til at redde 12 fodbolddrenge, der menes at være fanget i en grotte i den nordlige del af landet på sjette døgn.

Det oplyser guvernør i provinsen Chiang Rai Narongsak Osotthanakorn fredag.

- Vi overvejer at gøre vores plan B til vores plan A. Vandstanden er faldet, men den er stadig for høj, til at vi kan komme ind, siger han.

Guvernøren fortæller videre, at plan A er at bore et hul i grotten og dræne den for vand. Plan B er at finde en ny indgang til grotten og sende redningsfolk ind gennem den.

Fodbolddrengene, der er i alderen fra 11 til 16 år, har sammen med deres 26-årige træner været forsvundet siden lørdag i sidste uge, hvor de havde besluttet sig for at besøge grotten efter træning.

Siden har kraftig regn oversvømmet grotten og besværliggjort redningsindsatsen.

/ritzau/dpa