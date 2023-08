»Jeg var meget bange. Der kom meget vand. Ting flød overalt.«

Det fortæller Wang Huiying, som bor i Zhouzhou, mens hun står i vand til knæene og nogle få ejendele i en plastikpose.

»Jeg er meget ked af det,« tilføjer hun.

Omkring hende myldrer det med mennesker, som hiver op i bukseben og skørter, og strider sig gennem vandet.

Enkelte bliver fragtet i gummibåde.

Billeder af enorme vandmasser, der vælter ud fra en dæmning og med ekspresfart oversvømmer veje, marker og huse skaber vrede blandt kineserne.

På de sociale medier beskyldes myndighederne for med fuldt overlæg at ofre flere byer ved at gøre dem til »en voldgrav for hovedstaden.«

Det skriver ABC News og BBC.

Det folkerige land er lige nu ramt af de kraftigste nedbørsmængder i 140 år.

På tre dage har området fået lige så meget nedbør, som vi i Danmark får på et helt år.

Vandmasserne har skabt massive oversvømmelser i det vestlige Beijing og bragte død og ødelæggelse med sig.

Mindst 33 har mistet livet, mange savnes, og en million mennesker er blevet hjemløse.

I et forsøg på at redde millionbyen har de kinesiske myndigheder taget en drastisk beslutning.

Man valgte simpelthen at omdirigere vandet for at redde hovedstaden.

Effekten kunne nærmest ses med det samme.

Presset mod Beijing aftog øjeblikkeligt, men ramte nu i stedet byerne i naboprovinsen Hebei-provinsen.

Derfor bliver myndighederne nu beskyldt for bevist at ofre flere byer i forsøgte på at redde Beijing fra vandmasserne.