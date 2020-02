En 20-årig svensk kvinde blev lørdag morgen meldt savnet på Hawaii.

Det skriver den svenske avis Expressen.

Hanna Wänerskog fra Vänersborg kom til den amerikanske ø Hawaii d. 15. januar, hvor hun skulle læse bibelstudier.

Fredag aften i sidste uge var hun på stranden med 20 andre medstuderende, da hun og to andre elever blev taget af en stor bølge, som skyllede ind på kysten og trak de tre unge i vandet, oplyser kystvagten ifølge den svenske avis.

De to andre formåede at hive sig selv ind på land igen. Men Hanna har ikke været set siden.

Siden fredag har en stor redningsaktion været i gang for at finde den svenske pige.

Helikoptere, vandscootere og speedbåde har deltaget i redningsaktionen.

Men mandag blev eftersøgningen indstillet.

Hannas far, Marcus Wänerskog, bekræfter nyheden i et opslag på Facebook.

»Den store redningsaktion er afsluttet. Håbet er ude. Vi havde håbet så inderligt. Sorgen er bundløs. Hvorfor? Hvorfor sker sådanne ting? Hvorfor Hanna?,« skriver faderen blandt andet.

Han retter desuden en stor tak til redningsmandskabet, og at han aldrig kommer til at glemme deres indsats.

Familien har planer om at rejse til Hawaii for at møde dem, som var med til redningsaktionen og prøve at forstå, hvordan det kunne ske.