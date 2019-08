En større redningsaktion er søndag i gang for at redde to personer fanget i en grotte i Tatrabjergene i det sydlige Polen.

En tunnel, der fører ind i grotten, er blevet oversvømmet, hvilket gør det umuligt for personerne at komme ud.

Den polske redningstjeneste siger, at det endnu ikke er lykkedes at skabe kontakt til de to personer, skriver nyhedsbureuaet Reuters samt det polske medie TVP.

Over 27 reddere er søndag sat ind for at hjælpe med at finde frem til de to personer, herunder fem fra en specielstyrke.

Redningstjenesten er bekymret for personernes tilstand, eftersom de har været fanget i grotten siden lørdag.

Ifølge den polske nationale tv-kanel TVP var de to personer ikke umiddelbart kommet til skade, da de blev afskåret af vand fra den gruppe de fulgtes med. Men man er bekymret for, at deres kropstemperatur kan blive for lav, hvis de opholder sig hulen for længe.

Det var bekendte til de to personer, der slog alarm.

Første redningshold blev sat ind lørdag aften. Sidenhen er yderligere to redningshold blevet involveret i arbejdet.

»Vi formoder, at vandstanden vil falde, da der ikke er faldet yderligere regn.«, oplyser en pressetalsmand til TVP.

De to personer befinder sig i grotten ved navn Jaskinia Wielka Śnieżna, som er kendt for at være den længste og dybeste grotte i Tatrabjergene.

De to personer skulle befinde sig i nærheden af et område kaldet 'Studni Wiatru' omkring 500 meter fra indgangen til grotten.

Grottevandrerne var i selskab med nogle andre, da de lørdag blev overraskede af vandmængder, der spærrede vejen for at de kunne komme ud af grotten. Det lykkedes resten af selskabet at komme ud.