Det er ikke mere end fire dage siden, at den historiske kæde Barneys gik i betalingsstandsning.

I går kom meldingen, at den 96 år gamle kæde så ud til at være tabt, men få timer senere var den reddet på målstregen ved hjælp af omkring halvanden milliarder danske kroner.

Barneys er en luksuriøs stormagasinkæde, som er verdenskendt, selvom den kun er placeret i to lande i hele verden. Der er 15 af dem i USA og 12 i Japan, det skriver cpp-luxury.com.

Situationen er dog stadig ikke helt så optimal, som Barneys havde håbet, fordi man er stadig tvunget til at lukke en større del af butikkerne, men de mest ikoniske bliver beholdt.

15 butikker bliver lukket, mens man stadig holder liv i sine butikker i New York, Los Angeles, San Francisco og Boston.

Man lukker butikkerne i amerikanske storbyer som Chicago, Las Vegas og Seattle.

Det er knap halvanden milliard kroner, som Barneys har fået skudt ind i kassen fra Brigade Capital Management samt B. Riley Financial.

Det er ikke første gang, at Barneys er i store problemer.

Tilbage i 1996 gik kæden konkurs og lukkede en stor omfang af kædens butikker.

Barneys har en gæld, der er på omkring 660 millioner kroner, så det bliver noget af en opgave, der venter, for at få rettet skuden om.

Kædens mest berømte butik er på Madison Avenue i New York, og der er formentlig også mange danskere, der vil nikke genkendende til den, selvom de ikke har været i storbyen.

Det var nemlig primært her, at den fiktive person Carrie Bradshaw slog sig løs med kreditkortet i den populære tv-serie ‘Sex and the City’.