520 af de 2100 personer, der er meldt savnet efter orkanen Michael, er blevet fundet af redningsarbejdere.

Miami. Redningsarbejdere har fundet flere hundrede af de personer, der var meldt savnet, efter at orkanen Michael stormede gennem den nordvestlige del af Florida.

18 personer har mistet livet som følge af Orkanen. Myndighederne forventer, at dødstallet vil stige.

Redningshold hørte gråd og råb om hjælp, da de undersøgte en campingvogn, der var faldet sammen i stormen i Panama City.

Her blev de overlevende personer reddet. De havde været fanget i vognen i to dage, fortæller Matthew Marchetti. Han er medstifter af selskabet CrowdSource Rescue, der forbinder frivillige og redningsarbejde i nødsituationer.

Eftersøgningen foregår, ved at redningshold med politi og brandmænd går fra dør til dør og leder efter overlevende.

De har fundet mere end 520 af de 2100 personer, der var meldt savnet, siden stormen ramte Mexico Beach onsdag. Det var en af de mest kraftfulde storme i amerikansk historie.

- Vi regner med, at antallet vil stige i dag, siger han og tilføjet, at håbet er blusset op, efter at flere frivillig har meldt sig på banen over weekenden.

Men i takt med, at veje bliver ryddet for at give plads til, at eftersøgningen kan udvides, forventes dødstallet at stige.

Tidligt lørdag lokal tid lød meldingen at mindst 18 personer var døde i Florida, Georgia, North Carolina og Virginia.

/ritzau/