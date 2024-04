Britiske Edward Courage reagerede hurtigt.

Og det reddede sandsynligvis ikke bare hans eget, mens også to andre skiløberes liv, da katastrofen indtraf.

Derfor var der ifølge Telegraph tre overlevende i den ellers dødbringende helikopterulykke, der tidligere på ugen fandt sted i Schweiz.

Her omkom i alt tre personer, da det mindre selskab skulle stå på offski ved bjerget Petit Combin i den sydlige del af Alpelandet.

Turen derop var foregået i en helikopter, der også efter planen var landet på bjergsiden -men hurtigt begyndte den af endnu visse årsager at glide ned ad skråningen mod en kløft.

En udtalelse fra politiet lyder:

»Efter at have nået toppen i en højde af 3.668 meter over havets overflade, begyndte luftfartøjet af grunde, der nu skal efterforskes, at glide ned ad den nordlige skråning.«

Det var her, at Edward Courage hurtigt skubbede to andre i selskabet ud af helikopteren – brødrene Teddy og Guy Hitchens – mens han også selv kom ud.

Imens tumlede helikopteren ned ad bjerget, hvor den undervejs endda også blev begravet i en lavine, der var opstået.

Piloten, en guide og en fjerde skiløber omkom.

En unavngiven skiløber, der kun kort efter ankom til samme bjerg siger til Telegraph:

»Vi landede efter dem på den sydlige side af Petit Combin og så lavinen. Det var frygteligt. Vi kunne slet ikke se helikopteren, for den var opslugt af lavinen,« lyder det.

De to Hitchens-brødre slap fra ulykken uden alvorlige skader, selv om de kortvarigt har været indlagt på et hospital i området.

Værre gik det for Edward Courage.

Ifølge Telegraph rutsjede han 500 meter ned af bjergskråningen, hvorefter han blev taget med af lavinen og sendt 30 meter ned i en sprække.

Han er stadig indlagt, men skal igennem en række operationer på grund af adskillige brækkede knogler.