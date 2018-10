En journalist er angiveligt dræbt på saudiarabisk konsulat. USA vil tøve med konsekvenser, vurderer redaktør.

København. Sagen om den forsvundne journalist Jamal Khashoggi får næppe store konsekvenser for USA's forhold til Saudi-Arabien.

Det vurderer Philip Christian, der er udenrigsredaktør på netmediet Kongressen.com, der skriver om amerikanske forhold.

- Det er svært at se et brud eller en svær straf af det saudiarabiske styre som konsekvens af denne her sag.

- USA har simpelthen for mange interesser, som man i højere grad vil tage hensyn til end drabet på en journalist, vurderer redaktøren.

USA har sendt udenrigsminister Mike Pompeo til Saudi-Arabien, og landets udenrigsministerium har oplyst, at landet gør en indsats for at finde ud af, hvad der er sket med journalisten, som blandt andet skriver for Washington Post.

Udenrigsredaktøren forklarer, at der i sagen har været et stort politisk pres fra den amerikanske kongres for at få sagen undersøgt.

- Han (Trump, red.) skal i sidste ende se ud som om, at han tager det meget alvorligt.

- Han sagde i går, at der nok var tale om nogle (gerningsmænd, red.), som arbejdede, uden at styret i Riyadh vidste det. Hvis man beslutter sig for at støtte den historie, vil der ikke være nogen grund til at straffe styret i Riyadh, siger han.

Khashoggi har skrevet kritisk om Saudi-Arabiens politik i blandt andet The Washington Post og i arabiske medier.

De tyrkiske myndigheder frygter, at han er blevet dræbt på konsulatet i den tyrkiske storby Istanbul.

/ritzau/