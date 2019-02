Erklærer Trump undtagelsestilstand i USA, indbringer andre politikere beslutningen for retten, mener redaktør.

Erklærer USA's præsident, Donald Trump, national undtagelsestilstand, kan han se frem til at skulle diskutere i retten, hvad krisen præcis går ud på.

Det vurderer Phillip Christian Ulrich, der er udenrigsredaktør på mediet kongressen.com.

- Erklærer han national emergency (undtagelsestilstand, red.) bliver det efter al sandsynlighed udfordret ved domstolene. De vil sige, at der ikke er tale om en pludseligt opstået krise, siger han.

En talskvinde i Det Hvide Hus bekræfter torsdag aften dansk tid ifølge flere nyhedsbureauer som Reuters og AFP, at den amerikanske præsident vil underskrive finanslov og erklære national undtagelsestilstand for at finansiere sin grænsemur.

Under præsidentvalgkampen i 2016 gik Donald Trump blandt andet til valg på at bygge en mur mod Mexico.

Ifølge Trump skal den beskytte mod mange illegale immigranter og mængden af narkotika, der strømmer ind over grænsen fra Mexico.

- Det er den krise, som han vil sige, at han skal have nogle beføjelser til at løse, siger Philip Christian Ulrich.

En national undtagelsestilstand vil give præsidenten meget vide rammer, vurderer udenrigsredaktøren.

Trump vil kunne flytte rundt på statsbudgettet, stort set som han vil, så han kan løse, hvad han betegner som en alvorlig krise.

- Præsidenten får enormt brede beføjelser. Det drejer sig om 136 forskellige love og dekreter, der træder i kraft. Det er simpelthen en nødforanstaltning, så han ikke behøver at gå gennem en masse bureaukrati for at løse en given krise. Han kan bare gøre det, siger han.

