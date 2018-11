Med fyringen af justitsminister Sessions kan banen være kridtet op til at sløjfe undersøgelse, mener ekspert.

Fremtiden for den meget omdiskuterede Rusland-undersøgelse er det afgørende spørgsmål, efter at USA's justitsminister, Jeff Sessions, onsdag har fået sparket.

Det vurderer chefredaktør på specialmediet Kongressen.com Anders Agner Pedersen.

- Den store ubekendte lige nu er, hvad det er Trump vil gå efter, når han udpeger Sessions' afløser, siger han.

- Vil han kigge efter en person, som han ved, vil være villig til at lukke Rusland-undersøgelsen?

Præsident Donald Trump oplyser indtil videre, at han har udpeget Sessions' stabschef, Matthew Whitaker, midlertidigt som fungerende justitsminister.

Rusland-undersøgelsen udføres af tidligere FBI-chef Robert Mueller, som skal afdække, om der foregik noget ulovligt mellem Trump-kampagnen og det russiske styre i 2016.

Tidligt i processen erklærede Sessions sig inhabil, hvorfor Mueller har skullet svare til vicejustitsministeren, Rod Rosenstein, der i sin tid udpegede Mueller.

Men sådan fortsætter det ifølge chefredaktøren næppe.

- Når der kommer en ny justitsminister, bliver det med al sandsynlighed også den person, som Mueller skal melde tilbage til, mener Anders Agner.

Officielt hedder det, at Sessions meddeler sin afgang på præsident Trumps "anmodning".

Men at der i realiteten er tale om en fyring, er der ifølge Anders Agner Pedersen ikke meget tvivl om.

Da Sessions erklærede sig inhabil, blev det af præsidenten nemlig set som et tillidsbrud, forklarer Anders Agner Pedersen.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at Donald Trump har været ganske rasende på Jeff Sessions i ganske lang tid, siger han.

Det klareste eksempel var, da Donald Trump for nylig udtalte:

- Jeg har ingen justitsminister.

Ifølge den amerikanske efterretningstjeneste forsøgte Rusland at påvirke valget. Blandt andet gennem de sociale medier for at få valgt Trump.

