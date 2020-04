Bernie Sanders valgkampsexit baner vejen for Joe Biden, der nu skal forsøge at samle Demokraternes fraktioner.

Senator Bernie Sanders har onsdag indstillet sin valgkamp, og dermed er vejen nu banet for Demokraternes Joe Biden, der er sidste mand tilbage i kampen om at vælte den siddende præsident, Donald Trump, af tronen.

Bernie Sanders retræte har ligget i luften i længere tid, vurderer redaktør på mediet kongressen.com Anders Agner Pedersen.

- Det har ligget i luften i et stykke tid, at der ikke var nogen vej frem for Bernie Sanders. Han blev overhalet indenom, da Det Demokratiske Parti begyndte at samle sig om Joe Biden.

- På Super Tuesday kunne man se, hvor vinden blæste. Der rykkede Biden virkelig fra Sanders, siger Anders Agner Pedersen.

Det handler nu om for Demokraterne at samle partiet i kampen mod USA's præsident, Donald Trump. Det formåede Demokraterne nemlig ikke entydigt at gøre i 2016, vurderer Anders Agner Pedersen.

Dengang var Bernie Sanders noget mere skuffet over sit nederlag til Hillary Clinton, der endte med at tabe præsidentvalget til Trump.

- Joe Biden kan nu for alvor rette hovedfokus mod kampen mod Trump. Nu skal han ikke bekymre sig om at få lukket primærkampen. Det er vigtigt for ham, at han får samlet demokraterne nu.

- Sanders spiller også en rolle nu i at sige: "Min kampagne er slut, men nu er det vigtigste, at vi får væltet Trump". Det er det vigtigste lige nu i forhold til, hvor godt eller dårligt Demokraterne kommer til at klare det, siger Anders Agner Pedersen.

Selv om Joe Biden nu er eneste tilbageværende kandidat for Demokraterne, skal primærvalget stadig færdiggøres. De resterende primærvalg er i øjeblikket udskudt grundet coronavirusset.

Ifølge Anders Agner Pedersen har den 78-årige Bernie Sanders desuden sat et eftertrykkeligt præg på partiet, efter det der muligvis var hans sidste mulighed.

- Bernie Sanders har nu af to omgange forsøgt at blive amerikansk præsident, og begge gange gik det langt over forventet. Især ved valget i 2016. Ingen regnede med, at han kunne true - det kunne han godt.

- En del af hans fingeraftryk er, at Det Demokratiske Parti har rykket sig længere ud mod venstrefløjen. Sanders kan se, at projektet har klangbund, siger Anders Agner Pedersen.

/ritzau/