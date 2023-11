Klokken viste 01.04, da meldingen fra det israelske militær dukkede op.

Nu kalder en redaktør for internationale anliggender det, der er sket, for en 'markant udvikling' i konflikten mellem Israel og terrororganisationen Hamas.

Natten til onsdag meddelte det israelske militær (IDF) i et opslag på beskedtjenesten Telegram, at man 'baseret på efterretningsoplysninger og en operationel nødvendighed' var gået i gang med at udføre en 'præcis og målrettet operation mod Hamas i et bestemt område på Shifa-hospitalet'.

»IDF gennemfører en landoperation i Gaza for at besejre Hamas og redde vores gidsler. Israel er i krig med Hamas, ikke med de civile i Gaza,« lød det i opslaget.

Arkivfoto af ydersiden af al-Shifa-hospitalet i Gaza den 10. november. Foto: Ismail Zanoun/AFP/Ritzau Scanpix

Det israelske militær har længe hævdet, at den militante bevægelse benytter sig af eksempelvis hospitaler til at skjule sig og operere fra, ligesom IDF hævder, at Hamas bruger de civile og patienterne som et skjold.

»Vi opfordrer alle Hamas-terrorister, der befinder sig på hospitalet, til at overgive sig,« lød det videre i opslaget fra klokken 01.04.

I en analyse hos Sky News beskriver mediets redaktør for internationale anliggender, Dominic Waghorn, Israels angreb på al-Shifa som en 'markant udvikling' i krigen.

»Det står ikke helt klart, hvor tungt israelerne er gået ind, og hvor langt de er trængt ind i det, der er et ret stort område,« siger han.

Her ses et satellitbillede af hospitalet den 12. november. Foto: AFP PHOTO / Satellite image ©2023 Maxar Technologies/Ritzau Scanpix

Til Sky News forklarer han, at hospitalskomplekset strækker over et knap ni hektar stort areal, og at hospitalet under krigen også er blevet til en flygtningelejr, idet tusindvis af palæstinensere har søgt ly og tilflugt der de seneste uger for at undslippe de israelske bombardementer.

I sin analyse lægger han vægt på, at Israel hævder, at hospitalet bruges af Hamas som et militært hovedkvarter, hvilket i så fald vil være 'en klar overtrædelse af krigens love', skriver han.

»Hospitaler er beskyttet mod angreb i henhold til krigens regler. Men denne immunitet bortfalder, hvis de bruges som militærbaser. Israel bliver nødt til at bevise sine påstande, når de har indtaget al-Shifa,« forklarer Dominic Waghorn til Sky News:

»Ellers vil dette angreb på et medicinsk kompleks blive betragtet som en krigsforbrydelse, når regnskabet for denne konflikt skal gøres op.«

Her ses patienter og folk, der søger ly, på al-Shifa-hospitalet den 10. november. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Det er endnu småt med detaljer om, hvad der præcist skal foregå på hospitalet – og hvor den israelske aktion nærmere skal foregå.

En journalist inde på hospitalet – Khader Al Za'anoun, der er reporter for det palæstinensiske nyhedsbureau Wafa – har natten til onsdag fortalt til CNN, at israelske kampvogne skal være rykket ind ved hospitalskomplekset:

»Vi kan se dem pege kanonerne fra kampvognene mod hospitalet. Vi er ikke sikre på, om soldaterne er inde i hospitalets (bygninger), men de er inde i komplekset med kampvognene,« fortalte han.

Den blodige konflikt mellem Israel og Hamas brød ud, efter at terrorbevægelsen den 7. oktober indledte et overraskelsesangreb på flere byer og kibbutzer i Israel.

Israel har anslået, at omkring 1.200 mennesker blev dræbt i den forbindelse, mens mere end 250 er meldt kidnappet og taget som gidsler af Hamas.

Siden erklærede Israel krig mod Hamas, og landet har efterfølgende angrebet Gaza fra både luften og landjorden.

Sundhedsmyndighederne i Gaza, som kontrolleres af Hamas, har oplyst, at mere end 11.000 mennesker er blevet dræbt i den forbindelse.

En stor del af dem skal være børn, lyder det.

Det er ikke muligt uafhængigt at verificere de drabstal, som Israel og Gaza har meldt ud.