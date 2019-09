Han var fremragende til at sikre sig selv og sit parti så meget magt som muligt, siger redaktør om Mugabe.

Disciplineret, hård, intelligent, flittig og kontrolleret.

Der er mange måder at beskrive Zimbabwes forhenværende, kontroversielle præsident Robert Mugabe.

Det fortæller Peter Tygesen, der er ansvarshavende redaktør på mediet Globalnyt, og som tidligere har været korrespondent i Afrika.

Først og fremmest husker redaktøren ham dog som et magtmenneske.

- Han var fremragende til at sikre sig selv og sit parti så meget magt som overhovedet muligt både politisk og økonomisk, og han skyede ingen midler for at fastholde den magt og styrke, siger han.

Fredag morgen dansk tid begyndte meldingen om, at Mugabe var afgået ved døden, at florere i medier verden over. Han blev 95 år.

Mugabe har regeret i Zimbabwe fra 1980 til 2017, hvor han blev tvunget til at træde af efter et militærkup. Han kom til magten efter en væbnet revolution mod den hvide minoritet i det daværende Rhodesia.

Første gang Peter Tygesen besøgte landet var i 1980. Senere blev han mere fast logerende i Zimbabwe som journalist for flere danske medier fra 1988 til 1991 og senere fra 2009 til 2014.

- Da jeg boede der i første omgang, var han meget åben over for udlandet, og journalister blev jævnligt inviteret til pressemøder på præsidentkontoret.

- Der var ikke mange korrespondenter i Zimbabwe, så vi var ikke mange i lokalet. Man var tæt på ham, siger redaktøren.

Ifølge Peter Tygesen virkede den daværende præsident meget disciplineret.

- Man var ikke i tvivl om, at han havde opnået sin post ved at være lynende intelligent, meget flittig og meget hård, siger han.

Særligt vil Peter Tygesen huske den tidligere præsident for to ting. For det første gjorde Mugabe noget godt for sit land ved at satse på uddannelse.

- Zimbabwe er i dag det bedst uddannede land i hele Afrika, og det har givet landet en enorm fordel, siger han og tilføjer:

- Det andet er, at hans jagt på at fastholde magten og hele tiden ekskludere nogen endte med at ødelægge alt det gode, han satte i gang, og dybest set også endte med at blive hans eget fald.

