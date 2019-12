Megen snak om mulig rigsretssag mod Donald Trump fjerner vigtig taletid for Demokraterne, mener redaktør.

Meget tyder på, at der kommer en rigsretssag mod USA's præsident, Donald Trump, i begyndelsen af det nye år. Men selv om det er præsidenten, der i givet fald vil stå anklaget, kan sagen især koste Demokraterne dyrt.

Det vurderer Anders Agner, der er redaktør ved netmediet Kongressen.com.

- Den her sag er ikke helt uden risici for Demokraterne. Meget af den tid, de kunne have brugt til at tale om dem selv, og hvad de vil, bliver i stedet brugt på Trump, siger han.

Et telefonopkald mellem Trump og Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, i sommer er grunden til, at Trump risikerer at skulle for en rigsret i det nye år.

Præsidenten kritiseres for at have forsøgt at presse Zelenskij til at undersøge Joe Biden og dennes søn for korruption.

Demokraten Biden er en af Trumps politiske ærkerivaler og blandt favoritterne til at blive Demokraternes kandidat ved præsidentvalget næste år.

Fredag anbefalede et flertal i Retsudvalget i Repræsentanternes Hus, at der formelt indledes en rigsretssag mod præsidenten. Det formodes, at en sådan vil kunne blive ført i begyndelsen af det nye år.

Selv hvis Donald Trump ender i en sådan sag, er det ikke særlig sandsynlig, at hans vil tage stor skade af det, mener redaktør Anders Agner.

- Trumps chancer for at overleve en rigsretssag er gode, fordi der er et flertal i Senatet bag ham, som ser ud til at være intakt. Så længe det er forholdene, er der intet at være bange for for Trumps vedkommende, siger Anders Agner.

Ifølge ham brugte Demokraterne dyrebar taletid op til det seneste præsidentvalg i 2016 på at tale skidt om Donald Trump. Det førte til, at Demokraternes egne mærkesager og politiske mål ikke kom klart frem til folket.

- Der er ikke en eneste af Trumps vælgere, der er blevet grebet af en lyst til at stemme demokratisk i stedet for. Hvis han - som det ventes - ikke vælges, får han endnu en mulighed for at sige, at han er folkets mand mod systemet.

- Demokraterne har brugt utroligt meget tid på det her, og hvis Trump ikke bliver fjernet, skal de nok vælge at bruge tiden på at snakke om sig selv i stedet, siger Anders Agner.

En eventuel rigsretssag mod Trump vil være den tredje mod en siddende amerikansk præsident.

/ritzau/