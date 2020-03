Den store hjælpepakke i USA kan vise sig ikke at være nok, hvis ikke coronavirus bliver håndteret ordentligt.

Den enorme hjælpepakke, som er undervejs i USA, kommer til at få utroligt stor betydning for både USA og resten af verdensøkonomien.

Men selv om hjælpepakken er til stor hjælp, kan den vise sig ikke at være nok, hvis ikke der bliver gjort mere for at mindske spredningen af coronavirus.

Det vurderer Ulrik Bie, der er økonomisk redaktør hos Berlingske og tidligere cheføkonom hos Institute of International Finance i Washington DC og hos Nykredit.

Han peger på, at der foreløbigt ikke er en samlet strategi på tværs af USA, i forhold til hvordan man håndterer coronaudbruddet.

- Nogle steder har man lukket ned og kører en meget hård linje, mens man andre steder ikke gør særligt meget.

- Den største bekymring lige nu er, at hvis der ikke kommer en form for smitteinddæmning i hele USA, så kan det her vare meget længe og ramme økonomien ret hårdt.

- Og så er det ikke sikkert, at hjælpepakkerne vil være nok, siger Ulrik Bie.

Hjælpepakken mangler fortsat at blive stemt endeligt på plads.

Men der er enighed blandt politikerne om at sende op mod 2000 milliarder dollar ud i økonomien. Det svarer til godt 14.000 milliarder kroner.

/ritzau/