En formodning, der viste sig at være 'farligt falsk'. Og en misforståelse, der gav det forkerte indtryk.

De to ting dukkede begge op og blev delt umiddelbart efter, coronavirussen brød ud i den kinesiske storby Wuhan - og nu langer chefredaktøren af det anerkendte, medicinske tidsskrift The Lancet kraftigt ud efter dem.

Det gør han i en artikel i netop The Lancet.

»'Denne virus er ulig nogen anden, jeg nogensinde har set før. Hvis du ender på intensivafdelingen, er du potentielt set i store problemer. Jeg har aldrig set noget lignende før'. Disse ord er skrevet af en ansat på en intensivafdeling på et undervisningshospital i London,« indleder chefredaktør Richard Horton sin artikel, før han beskriver de to fejl, der ifølge ham dukkede op i forbindelse med virusudbruddets begyndelse.

»Efterhånden som dødstallet stiger, har den indledende besked om, at den alvorlige luftvejsvirus for det meste forårsager mild sygdom, vist sig at være farligt falsk,« skriver han.

Han henviser til, at en ud af fem indlagte patienter i Storbritannien har vist sig at udvikle alvorlige komplikationer og er 'i stor fare'.

Udover formodningen om, at virussen for det mest kun forårsager milde symptomer, påpeger Richard Horton også, at en anden misforståelse blev delt og spredt i begyndelsen, efter virussen brød ud:

»En yderligere misforståelse vedrører alder. Man fik det indtryk, at kun ældre mennesker var i fare for at blive alvorligt syge,« forklarer han.

Men - ifølge redaktøren - var to tredjedele af dem, der blev indlagt i Kina, yngre end 60 år, og misforståelsen gav derfor et forkert indtryk.