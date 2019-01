Store dele af USA er lukket ned på 22. dag, og det kan fortsætte i måneder eller et år endnu, siger Trump.

Selv om de seneste ugers lønseddel er udeblevet for 800.000 offentligt ansatte i USA, vælter regninger og bankopkrævninger fortsat ind ad brevsprækkerne.

Det politiske dødvande i amerikansk politik gør det svært for amerikanske borgere at få pengene til at række, fortæller Philip Christian Ulrich, udlandsredaktør ved netmediet Kongressen.com.

- Det er en katastrofal situation for rigtig mange mennesker. Det er de færreste husstande, der tilrettelægger økonomien efter, at man kan tage den ene indtægt eller i nogle tilfælde begge ud med dags varsel.

- I nogle tilfælde bliver familierne direkte nødt til at sælge ud af deres ejendele, siger han.

Lørdag er det 22 dage, siden store dele af landet lukkede ned, efter at det ikke lykkedes den amerikanske præsident, Donald Trump, at få vedtaget en finanslov for 2019.

Problemet skyldes, at Trump forlanger cirka fem milliarder dollar afsat til en grænsemur mod Mexico, men den finansiering kan han ikke skaffe flertal for.

Blandt de, der er ramt af nedlukningen, er flyvelederen Josh Maria fra Washington. Han var allerede økonomisk presset inden nedlukningen, blandt andet fordi hans nyfødte søn er for tidligt født.

- Der er visse regninger, jeg ikke betaler. Afbetalinger på bilen bliver udskudt, og kreditkortbetalinger bliver forsinket, siger han til nyhedsbureauet AP.

Han tog et lån i sidste uge, men måtte samtidig melde sin fireårige datter ud af børnehaven og sige til sin syvårige søn, at han ikke kunne tilmelde sig fritidsaktiviteter.

400.000 offentlig ansatte er tvunget til at passe deres arbejde uden løn, fordi de arbejder inden for politi, postbud eller i lufthavne.

Som Philip Christian Ulrich læser situationen, er der tre måder, det kan løses: Trump dropper muren, Demokraterne går med til at finansiere muren, eller Trump erklærer national undtagelsestilstand, hvilket giver ham adgang til en lang række beføjelser som eksempel at rykke midler i det føderale budget.

- Det lader til, at Trump har set sig meget varm på at erklære national krise på migrationsområdet, siger han.

Torsdag sagde præsident Trump, at det "vil overraske ham", hvis han ikke erklærer undtagelsestilstand, såfremt forhandlinger med Demokraterne fejler.

Bare fire dage inde i det nye år sagde Trump, at han var klar til at lade nedlukningen vare "i måneder eller endda et år eller længere".

Philip Christian Ulrich ønsker ikke selv at give et bud på, hvor længe han tror, den kommer til at vare.

Økonomer ved analysefirmaet S&P Global har ifølge AP vurderet, at nedlukningen hidtil har kostet USA 3,6 milliarder dollar, svarende til cirka 23,4 milliarder kroner.

