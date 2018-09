En ideologisk og afdæmpet amerikansk præsident fremhævede egne resultater fra FN-talerstol, vurderer redaktør.

New York. USA's præsident, Donald Trump, signalerede tirsdag i sin tale til FN's Generalforsamling et skift i fokus fra Nordkorea mod Iran, vurderer redaktør og historiker Philip Christian Ulrich.

- Som Trump ser det, så har USA styr på eller i hvert fald gang i en positiv proces med Nordkorea. Så man er klar til at gå videre til næste punkt. Det er, som han ser det, Iran, siger Philip Christian Ulrich.

- Amerikanerne har erklæret Iran som verdens største leverandør og støtte af international terrorisme. Den adfærd vil USA have standset. Man skal ikke være blind for, at Trumps udenrigspolitik har været limet til Israel.

Ud over at være redaktør for udenrigspolitik på netmediet kongressen.com er Philip Christian Ulrich også historiker.

Han bed derfor også mærke i, at Trumps FN-tale efterlod små spor af, hvad der driver Trumps syn på verden.

- Jeg bed som historiker mærke i, at han henviser til Monroe-doktrinen fra 1823, siger Philip Christian Ulrich.

Monroe-doktrinen er en doktrin for amerikansk udenrigspolitik fra 1823, der groft sagt handler om, at USA ikke blander sig i, hvad der foregår uden for Nord- og Sydamerika, hvis resten af verden holder sig fra de to kontinenter.

- Han dyrker nationalismen, og han taler også hele vejen gennem talen om at respektere hinandens suverænitet, og at hvad folk gør inden for deres egne grænser, er deres egen sag, siger Philip Christian Ulrich.

Det kom også til udtryk i form af ros til lande som Polen, Israel og Indien, noterer Philip Christian Ulrich.

- Det er helt klart åndsfællerne, han hiver frem her, siger han.

/ritzau/