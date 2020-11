Joe Biden forventer at ende som vinder, men han maner stadig til besindighed, vurderer USA-redaktør.

Det amerikanske præsidentvalg mangler stadig en officiel vinder, men Joe Biden føler sig overbevist om, at det bliver ham, der indtager Det Hvide Hus.

Sådan lyder vurderingen fra Anders Agner Pedersen, chefredaktør på netmediet Kongressen.com, oven på Joe Bidens tale natten til lørdag dansk tid.

- Joe Biden er sejrssikker. Han synes tallene er så gode, at han forventer at ende som vinder.

- Det er også med en vis rimelighed, han gør det. Det ser godt ud for Biden, hvis man ser på, hvordan det har udviklet sig det sidste døgn til halvandet, siger Anders Agner Pedersen.

I talen erklærede Joe Biden, at "vi kommer til at vinde det her kapløb", men uden at erklære sig selv som vinderen.

- Bidens melding var også afdæmpet. Vi skal lige have gjort det her færdigt. De sidste stemmer skal tælles op, og så snart det er gjort, kan vi strække armene over hovedet i triumf, siger Anders Agner Pedersen.

- Det er en melding, som Biden har kørt i løbet af de sidste par dage, og som han gentog i talen i nat. Så det er en sejrssikker Biden, men også en Biden, der maner til besindighed og lader forstå, at han gerne ser det her blive gjort ordentligt færdig.

Endnu har ingen amerikanske tv-stationer udråbt en samlet vinder, da der i flere delstater er meget tæt løb mellem Joe Biden og præsident Donald Trump.

- Det ser ud til, at der i løbet af weekenden kan kåres en vinder af præsidentvalget, vurderer Anders Agner Pedersen.

- De sidste par stater, der mangler at blive talt op som Nevada og Pennsylvania er ved at være optalte, og Biden fører komfortabel i begge stater.

Joe Biden fører lige nu i delstaterne Nevada, Georgia og Pennsylvania.

En sejr i blot en af staterne vil give Joe Biden nok valgmænd til at nå de magiske 270.

Ifølge nyhedsbureauet AP's prognoser har Biden lørdag morgen 264 valgmænd mod 214 til Trump.

Men selvom pilen peger mod Joe Biden, skal man ikke regne med, at Donald Trump opgiver kampen, siger Anders Agner Pedersen.

- Lige nu er det forventningen, at Trump og hans folk fortsat vil give det her præsidentvalg et juridisk efterspil. Hvordan og hvorledes bliver vi nok først klogere på de næste par dage.

Anders Agner Pedersen påpeger, at der endnu ikke er fremlagt dokumentation for præsidentens påstande om valgsvindel, hvilket hans eget bagland er begyndt at efterlyse.

/ritzau/