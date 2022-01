De fleste, som går på jagt efter den store kærlighed på nettet, bruger formentlig dating-apps som Tinder eller andre matchmaker-websites.

Men 29-årige Muhammad Malik fra London i England har taget utraditionelle metoder i brug.

Muhammad Malik har nemlig oprettet sit eget website, som hedder 'Find Malik a Wife', find Malik en hustru, hvor potentielle bejlere kan læse om ham - og kontakte ham.

I en video på websitet kan man høre fra Muhammad Malik selv, og her fortælle blandt andet, at han elsker mad og og søger en kvinde, som har en veludviklet sans for humor.

Men den måske allermest opsigtsvækkende del af Muhammad Maliks kampagne for at skaffe sig en hustru er nu nok, at han har benyttet sig af gigantiske reklameskilte i Birmingham for at gøre opmærksom på sig selv og sit website.

»Red mig fra et arrangeret ægteskab«, lyder sloganet på reklamerne, som bærer et gigantisk foto af Muhammad Malik samt den unge mands website-adresse.

»Jeg har bare ikke fundet den rigtige pige endnu. Det er vanskeligt. Jeg var nødt til at få reklameskilte for at blive set«, siger Munhammad Malik på sit website.

Virker det så?

Indtil videre er Muhammad Malik blevet kontaktet af hundredevis af kvinder, siger han til BBC.

»Jeg har ikke haft tid til at kigge dem igennem endnu. Jeg er nødt til at sætte tid af til det. Jeg havde ikke tænkt denne del igennem«, indrømmer han.

Reklameskiltene vil være at finde i Birmingham frem til 14. januar.