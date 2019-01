Børn i lejre i Syrien risikerer at miste livet på grund af vejret, advarer Red Barnet efter store regnskyl.

Det kan få fatale konsekvenser for 11.000 børn, der risikerer at blive fanget i flygtningelejre i Syrien, hvor vinteren for alvor har meldt sin ankomst.

Det fortæller Kristine Mærkedal Jensen, der er katastrofechef i Red Barnet.

- Vi frygter, at konsekvenserne ved denne her forværrede situation bliver, at børn kan miste livet, siger hun og tilføjer:

- Vi har desværre tidligere set eksempler på, at børn er omkommet på grund af kulde i Syrien.

Organisationen arbejder med at dele tæpper og andre fornødenheder ud i lejrene i Idlib-provinsen. Området er blevet et tilflugtssted for mange mennesker, der er flygtet fra krig andre steder i Syrien.

Flere af dem, der opholder sig i de midlertidige lejre, har ifølge Red Barnet været fordrevet gennem længere tid og har kun ganske få ejendele med sig.

De er i forvejen både sårbare og afkræftede, og så bor de i små telte og ufærdige bygninger med mangel på mad og rent vand.

Men ud over kulden har provinsen også været ramt af store skybrud, der har ført til oversvømmelser flere steder.

Egentlig minder vejrforholdene i Idlib på mange måder om dem, der er har været i Danmark de seneste uger med vind og regn, lyder det fra katastrofechefen.

Men hun påpeger, at modsat de fleste danskere har de fordrevne syrere i lejrene ikke mulighed for at gå indenfor og få varmen.

- Det er nogle vejrforhold, som de ikke kan stå i mod med på samme måde, som vi kan herhjemme, siger Kristine Mærkedal Jensen.

- I de her lejre, som børnene og deres familier bor i, er forholdene rigtig kummerlige, siger hun.

Der er ingen infrastruktur eller nok ordentlig lægehjælp at hente, hvis det skulle blive nødvendigt. Og det er det i den grad ifølge Red Barnet.

På grund af kulden - og fordi beboerne lever meget tæt sammen - spreder sygdomme sig hurtigt. Det er særligt infektioner i øjne, ører og luftveje, der ifølge organisationen plager lejrene.

