Tørke i Somalia, Kenya og Etiopien skabt af klimaforandringer risikerer at dræbe tusinder, advarer Red Barnet.

Tusinder af mennesker fra Somalia, Kenya og Etiopien risikerer at dø af sult, hvis ikke organisationer og stater bruger flere penge på at sende mad og anden nødhjælp til området.

Det vurderer børne- og nødhjælpsorganisationen Red Barnet, der advarer om en potentiel sultkatastrofe i de østafrikanske lande.

- Hvis ikke verdenssamfundet træder til nu og sørger for, at nødhjælpen kommer frem i tide, så kan det gå helt galt, siger Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen.

De seneste to år har meget få regnskyer bevæget sig ind over Somalia, Kenya og Etiopien. Det har betydet tørre marker og færre afgrøder til dyrene.

Næsten 13 millioner mennesker i området har i dag brug for akut hjælp til at få mad. Omkring halvdelen af dem er børn.

Det vurderer Red Barnet på baggrund af rapporter fra FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, og Kenyas sundhedsministerium.

Hvis ikke der sker noget inden for de næste måneder, vil det sandsynligvis udvikle sig til en stor humanitær krise, vurderer FAO.

Red Barnet beder derfor om 670 millioner kroner til nødhjælpsarbejde på Afrikas Horn.

De penge skal først og fremmest gå til nødhjælp nu og her - mad, medicin og rent vand.

En mindre del af pengene skal bruges på at forhindre lignende tilstande i fremtiden. Red Barnet vil blandt andet forbedre børns og unges muligheder for at uddanne sig, så de på den måde kan sikre mad nok til familien.

I 2011 var situationen nogenlunde den samme som i dag. Alene i Somalia var 3,7 millioner mennesker dengang truet af sult på grund af tørke.

Stater og organisationer greb ifølge Red Barnet ind for sent, og omkring 250.000 børn og voksne døde af sult.

Ifølge Red Barnet er tørken i området en konsekvens af klimaforandringerne.

- Herhjemme er børn meget bekymrede for klimaforandringer og med god grund. Men børnene i området oplever klimaforandringernes konsekvenser hver dag, og rigtig mange af dem får faktisk ikke den mad, de har brug for, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

/ritzau/