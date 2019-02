Ny rapport fra Red Barnet viser en voldsom stigning i antallet af børn, der lever og dør i konfliktområder.

420 millioner børn bor i områder præget af krig og konflikt.

Det slår en ny rapport fra Red Barnet fast fredag.

- Red Barnets rapport viser nogle meget kedelige tendenser for børn i konfliktområder i verden, siger katastrofechef i Red Barnet Kristine Mærkedahl Jensen.

- Blandt andet viser den, at antallet af børn som lever i konfliktområder er steget med 30 millioner inden for de sidste to år, siger hun.

Red Barnet estimerer, at der i verdens ti værst ramte lande fra 2013-2017 døde 550.000 spædbørn på grund af væbnede konflikter. Det svarer til over 100.000 om året.

- Desuden fremhæver rapporten, at børn i stigende grad er direkte mål for angreb og ødelæggende handlinger i konflikter, siger Kristine Mærkedahl Jensen.

Antallet af grove overtrædelser, som er registreret og verificeret af FN, er næsten tredoblet fra 2010 til 2017.

Konkret betyder det en stigning i antallet af børn, der er blevet dræbt, lemlæstet, rekrutteret som soldater og krænket seksuelt.

Rapporten bliver udgivet på åbningsdagen for en årlig, international sikkerhedskonference i München, som både forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) deltager i.

En af rapportens primære budskaber er vigtigheden af at sikre uddannelse til børn under og efter en konflikt. Skoleadgang har afgørende betydning for, hvordan deres fremtid udarter sig.

Og netop her håber Kristine Mærkedahl Jensen, at de danske ministre kan gøre en forskel ved sikkerhedskonferencen i München.

- Selv om Danmark er et lille land, har vi en stor stemme i internationale sammenhænge.

- Den indflydelse kan bruges til at få flere lande til at støtte Safe School-deklarationen, som skal sikre, at børn i konfliktsituationer har mulighed for at få en uddannelse, siger hun.

83 lande har forpligtet sig til deklarationen, men der er brug for "langt mere" ifølge Red Barnet, hvis millioner af børns fremtid ikke skal tabes på gulvet.

/ritzau/