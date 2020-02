En yderst sjælden begivenhed fandt sted i Norge i sidste uge.

En kvinde fik en parkeringsbøde, og istedet for at reagere med vrede, fik det hende til at bryde ud i høj latter.

Det er TV 2 Norge, der kan fortælle, hvordan kvinden havde regnet den ellers sure situation ud.

25-årige Rebecka Karin Nygård fra den norske by Alta havde parkeret sin bil i byens parkeringshus.

Men da hun kom tilbage lå der en gul parkeringsbøde på 600 norske kroner i forruden.

Rebecka Karin Nygård blev overrasket. Hun kører i en elbil og havde derfor parkeret på den gratis parkeringsplads for elbiler i parkeringshuset.

Men da hun kiggede nærmere på bøden, kunne hun se, at bøden var udskrevet til en BMW.

Rebecka slog billedet op i den Facebook-gruppen for byens borgere for at stikke til den, der havde forsøgt at snyde hende.

Og selv kører hun i en E-Golf.

Med det samme regnede hun ud, at det måtte være én, der forsøgte at få hende til at betale parkeringsbøden for sig - og at vedkommende ikke havde kigget ordentligt på bødens detaljer.

»Jeg begyndte at klukke, da jeg opdagede det,« siger hun til TV2 Norge.

Men heldigvis for Rebecka Karin Nygård var hun opmærksom på, at hendes elbil parkerede gratis.

Og hun kunne derfor grine hånligt af den måske ondsindede parkeringsbøde-indehaver.