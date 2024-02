For fem år siden forsvandt 15-årige Rebecca Reusch sporløst, og sagen er stadig et stort mysterium.

Nu begynder kriminaleksperter at fatte en mistanke – som blandt andet skyldes billedet herover.

Natten til mandag 18. februar 2019 havde Rebecca Reusch overnattet hos sin storesøster i bydelen Neukölln i Berlin. Men hun mødte ikke op i skole dagen derpå, og siden har hun været som sunket i jorden.

Hverken den omfattende efterforskning eller eftersøgninger har givet noget resultat.

Rebeccas familie gav politiet et billede af den 15-årige pige, som blev delt med offentligheden i det håb, at folk måske ville spotte hende.

Men det viste sig, at der var et alvorligt problem:

Billedet var manipuleret.

Både Rebecca Reuschs hårfarve, øjne, hud, læber og næse var blevet ændret på billedet.

»Det er meget mistænkeligt, at familien ikke frigiver et billede, som rent faktisk kan bidrage til at finde pigen,« siger den erfarne tyske mordefterforsker Axel Petermann til Bild ifølge Dagbladet.

Rebecca Rauschs lillesøster har i kølvandet på kritikken af det manipulerede billede af den forsvundne pige delt flere billeder af Rebecca, som skulle være uredigerede. Her er et af dem. Foto: Instagram Vis mere Rebecca Rauschs lillesøster har i kølvandet på kritikken af det manipulerede billede af den forsvundne pige delt flere billeder af Rebecca, som skulle være uredigerede. Her er et af dem. Foto: Instagram

Politiet er også blevet kritiseret for at have viderebragt det manipulerede billede, men til Mitteldeutsche Zeitung siger kriminalforsker Christian Matzdorf, at politiet »kun kan arbejde med det (billede, red.), familien gav dem«.

Han mener i det hele taget ikke, at familien i løbet af den fem år lange efterforskning har vist sig særlig samarbejdsvillig og har en mistanke om, at det har en klar årsag:

»Det manipulerede billede er én ting, men det virker også som om, familien beskytter den hovedmistænkte i sagen, siger Christian Matzdorf til Bild.

Den hovedmistænkte er Rebeccas storesøsters kæreste, som menes at være den sidste, der har set den savnede pige i live.

Kæresten kom ifølge storesøsterens forklaring til politiet hjem fra en fest klokken 05.30 den morgen, hvor Rebecca forsvandt. Storesøsteren tog på arbejde klokken 07, men kiggede ikke til sin lillesøster, som sov i stuen, før hun tog afsted.

Det skulle kæresten imidlertid have gjort klokken 08.30, men der var Rebecca Reusch ifølge hans forklaring allerede væk.

Han blev anholdt den 28. februar 2019 – ti dage efter Rebeccas forsvinden – og sigtet for drab, men både han og familien har lige siden fastholdt, at han er uskyldig.

Storesøsterens kæreste er ikke længere sigtet i sagen, men han er stadig politiets hovedmistænkte.