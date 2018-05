Normalt er det statsministre, præsidenter og andre politiske overhoveder, der besøger den amerikanske præsident Donald Trump i Det Hvide Hus.

Men sent i aftes (dansk tid) fik den forhenværende realitystjerne besøg af en tidligere kollega, Kim Kardashian.

De to talte dog ikke om seertal og reality-skandaler.

Derimod var Kim Kardashian mødt op for at snakke om noget så alvorligt som fængselsreform. Og før rapper Kanye Wests kone lagde vejen forbi Det Ovale Kontor, hvor præsidenten ventede, havde hun et længere møde med præsidntens svigersøn Jared Kushner, der bl.a. er ansvarlig for omlægninger i det amerikanske fængselssystem.

Sagen, der optager Kim Kardashian, drejer sig om den 63-årige amerikanske bedstemor Alice Marie Johnson, der afsoner fængsel på livstid.

Alice Marie Johnson har foreløbig tilbragt 21 år bag tremmer, efter at hun i 1996 blev idømt livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse for en ikke-voldelig narkoforbrydelse. Johnson har tilstået, at hun fungerede som sendebud mellem narkodistributører og gadepushere, og det var hendes første dom.

Kim Kardashian blev bekendt med Alice Marie Johnsons sag, efter at hun havde læst om den på de sociale medier. Kardashian blev ifølge BBC så berørt, at hun hyrede et hold advokater for Johnson. Hun har siden brugt sine forbindelser til Det Hvide Hus for at få Johnson på dagsordenen og måske løsladt.

Familie, venner og aktivister har længe kæmpet for, at Alice Marie Johnson skulle benådes. Aktivisterne mener ikke, at hendes straf står mål med forbrydelsen.

»Hun har været en mønsterfange. Hun er hverken vred eller bitter,« siger aktivisten Amy Povah, der er stifter af organisationen CAN-DO Clemency.

»Havde i dag et godt møde med Kim Kardashian. Vi talte om fængselsreform og dommer,« skrev Donald Trump efterfølgende på sin twitter-hjemmeside.

Ifølge CNN har Donald Trump i næste måned et møde i Det Hvide Hus med Kim Kardashians mand, rapperen Kanye West.