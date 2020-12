Præsident Donald Trump blev verdenskendt som realitystjerne.

Og nu afslører mediet 'Daily Beast', at den snart forhenværende amerikanske præsident overvejer at genstarte sit succesfulde realityshow 'The Apprentice', der allerede fra 1999 til 2015 gjorde den kommende præsident verdenskendt.

Ikke overraskende benægter Donald Trump selv, at der skulle være planer om en relancering af 'The Apprentice, der ifølge avisen The New York Times gjorde Trump over en milliard kroner rigere.

Mem ifølge Daily Beast er snakken om 'The Apprentice part II' allerede i fuld gang. Og ifølge mediets kilder tæt på Trump-familien er mediemilliardær Mark Burnett også spændt på tanken.

Donald Trump mens han stadig var bedst kendt som realitystjerne. Foto: FRED PROUSER - Reuters

Det var Donald Trump og Mark Burnett, der i fællesskab gjorde 'The Apprentice' og aflæggeren 'Celebrity Apprentice' til verdensomspændende succeser.

Og ifølge Daily Beast er det kun naturligt, at hverken Det Hvide Hus, Trump eller Burnett afslører deres eventuelle tv-planer.

Selvom Donald Trumps demokratiske modkandidat Joe Biden nu officielt er USAs kommende præsident med indsættelse 20. januar, har Trump nemlig indnu ikke officielt erkendt sit nederlag.

Som vært i realityprogrammet 'The Apprentice', var Donald Trumps slogan 'You're Fired' – Du er fyret. Foto: © Fred Prouser / Reuters

I daglige twitter-angreb og pengeindsamlinger i SMS-beskeder sine fans, fastholder Trump således stadig, at han er valgets retmæssige vinder.

Men ifølge både Daily Beast og store medier som New York Times og CNN ved præsidenten privat godt, at løbet er kørt.

Selv FoxNews, der normalt støtter Donald Trump igennem tykt og tyndt, har forlængst erkendt Joe Bidens sejr og Trumps nederlag. Her rapporteres det således, at Donald Trump har planer om at starte sin egen tv-station, Trump-TV.

Og måske bliver det første program her 'The Apprentice'.