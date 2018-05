Donald Trumps beslutning om at trække USA ud af atomaftalen med Iran har skabt ramaskrig rundt om i verden.

Kort tid efter Trump offenliggjorde beslutningen, væltede det ind med reaktioner.

Frankrigs præsident Emmanuel Macron siger, at han er ked af USAs beslutning. Han bekræfter samtidig, at Storbritannien, Frankrig og Tyskland fortsat vil opretholde aftalen. Derudover skriver EU-præsidenten, Donald Tusk, på Twitter, at EU-landene vil diskutere USA's exit fra aftalen på et topmøde i Bulgarien næste uge.

Det iranske stats-tv kalder - ifølge Reuters - beslutningen for ulovlig og siger, at den underminerer alle internationel aftaler.

Forstå Atomaftalen på 1 minut Atomaftalen med Iran blev indgået i juli 2015 og løber efter planen til 2025.

Den sikrer internationale atominspektører adgang til iranske atomanlæg.

Iran forpligter sig til, at atomprogrammet kun er til civile formål, og Iran skal reducere sit lager af beriget uran, så landet ikke kan fremstille kernevåben.

Til gengæld er en lang række internationale sanktioner mod Iran blevet ophævet.

Aftalen er indgået mellem Iran og de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd - USA, Kina, Rusland, Frankrig og Storbritannien - plus Tyskland. Kilde: AFP /ritzau/

Foto: JONATHAN ERNST Foto: JONATHAN ERNST

Vanvittigt

Herhjemme i Danmark er reaktionerne også stærke.

Holger K. Nielsen (SF) kalder det vanvittigt.

Trumps beslutning om at trække USA ud af Iran-aftalen er vanvittig. Iran har levet op til aftalen og det er lykkedes at inddæmme de atomare ambitioner. Afgørende at EU og andre fastholder aftalen - også selvom det kan give konflikt med USA. Vi risikerer en farlig udvikl. #dkpol — Holger K Nielsen (@sfhoni) May 8, 2018

Alternativets formand, Uffe Elbæk, mener, det katastrofalt.

Det er intet mindre end katastrofalt, at Trump trækker sig fra Iran-aftalen. Det betyder ikke bare yderligere destabilisering af Mellemøsten men af international politik. #iran #dkpol — Uffe Elbaek (@uffeelbaek) May 8, 2018

En af de få, der bakker op om USAs beslutning er Israel.

Premiereminister Benjamin Netanyahu kalder det modigt og siger, at han bakker fuldt op om beslutningen.