Der er delte meninger om Donald Trumps tale torsdag aften i Det Hvide Hus, som der altid er omkring hans person.

Men flere eksperter peger på, at talen var dyster for amerikanernes fremtid.

Donald Trump brugte store dele af sin tale på at angribe sine konkurrenter. Her var den demokratiske formand i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, samt den republikanske partifælle Mitt Romney.

Men angrebene var der rigtig mange af. Ikke kun mod de to.

»Nancy Pelosi er en forfærdelig person. Jeg tvivler på, at hun beder.«

»En person, som ikke kan holde ud, at han kørte en af de værste præsidentkampagner i landets historie,« siger Donald Trump om Mitt Romney.

»De ønsker at ødelægge vores land, forklarede præsidenten om demokraterne.«

Trump modtog et kæmpe bifald i salen, der var fyldt med præsidentens nærmeste kolleger, men det er ikke alle, som hylder ordene.

»Dette var meget foruroligende for landet. Det var mørkt, fordi han har gjort det klart, at hans sind er mørkt. Det her er en i dyb psykologisk bekymring lige nu. Selvmedlidenhed, usikkerhed, vrede,« siger CNN’s korrespondent i Det Hvide Hus John Harwood.

Også hos New York Times-journalisten Bret Stephens er der også bekymring at spore oven på Donald Trumps ord torsdag.

Han sammenligner det med den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogans reaktion i 2016, da han fejrede, at han havde kommet igennem et kupforsøg.

»Jeg vil ikke gå så langt, men der var en tone af ondskab og ‘gør dig klar til det’. Det var et skræmmende tv-øjeblik lige der,« siger Brad Stephens til mediet The Hill.

Donald Trump modtager forskellige opfattelser af talen torsdag aften. Foto: Drew Angerer Vis mere Donald Trump modtager forskellige opfattelser af talen torsdag aften. Foto: Drew Angerer

Bill Clinton var den seneste præsident, som blev udsat for en rigsretssag, og selvom han ligesom Donald Trump også vandt sin sag, så var det en helt anden måde, som den daværende præsident greb sin tale efter sagen an på.

»Jeg vil gerne sige igen til det amerikanske folk, hvor ked af det jeg er for, hvad jeg sagde og gjorde, som startede alt det her,« sagde Bill Clinton dengang.

Bret Baier, der er journalist på Fox News påpeger, at omstændighederne er anderledes end dengang, men Donald Trump var ikke i nærheden af at undskylde.

»Den her tale var noget, vi aldrig havde set før. Det var tydeligt, at han ville have sine tanker ud en efter en omkring, hvorfor han synes, at det her var løgn. Han fortryder intet,« forklarer Bret Baier.

Donald Trump har flere gange sagt, at CNN kun er ude på at få ham ned med nakken, og måske bliver den tro hos præsidenten styrket, hvis han læser Chris Cillizzas analyse efter talen.

Journalisten er nemlig i chok over, hvad han netop var vidne til i Det Hvide Hus.

»Det værste ved at se Trump torsdag var, at hver eneste person i det lokale smilede og grinede og jublede som om, at det Trump sagde var bare tæt på at være normal opførsel. Det var det ikke. Intet af det,« skriver Chris Cillizza.

Rigsretssagen blev lukket onsdag aften, da alle republikanere bortset fra Mitt Romney stemte for, at Donald Trump er uskyldig.