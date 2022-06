Lyt til artiklen

»Det er svært at kommentere et udsagn, når bogstaveligt talt hvert et ord er falsk.«

Den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark Rufus Gifford har ikke meget til overs for sin efterfølger Carla Sands. Det fortæller han til B.T.

I et tweet formåede Carla Sands at fornærme mange danskere ved at koble danskernes cykelvaner til fattigdom på baggrund af et nyhedsindslag omkring stigende benzinpriser i USA, hvor folk overvejer at kvitte bilen.

'Jeg har set det her før. I Danmark har middelklassefolk ikke råd til at køre bil. De har en cykel og tager toget til lange ture. Min ambassadechauffør cyklede en time i sneen for at komme på arbejde. Det er fremtiden, som team Biden ønsker for amerikanerne. Er det, du vil have?, skrev hun i tweetet, hvor blandt andre sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har kaldt tweetet for misinformation.

I’ve seen this before. In Denmark, middle class people can’t afford to drive a car. They have a bike and take the train for long trips. My embassy driver would bike an hour in the snow to get to work. That’s the future team Biden wants for Americans. Is this what you want? https://t.co/IJXnhQ0qKE — Carla Sands (@CarlaHSands) June 10, 2022

Og nu stemmer den tidligere ambassadør og fortaler for Danmark og dets værdier, Rufus Gifford, i koret. Han er stærkt utilfreds med Carla Sands udtalelser.

Han kalder udsagnet fuld af løgn og kun bestående af falske oplysninger.

»Og de af os, der rent faktisk har været sammen med danskere over hele landet, ved, at det ikke kun er falsk, men også decideret absurd. Dansk cykelkultur har alt at gøre med nem transport, samfundsansvar og lyst til frisk luft og motion,« siger han til B.T.

»Faktisk forsøger mange amerikanske byer at modellere deres cykelkultur efter Københavns i et forsøg på at reducere trafikken og rense den luft, vi alle indånder,« slutter Rufus Gifford af med.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra den tidligere ambassadør Carla Sands. Det har endnu ikke været muligt.