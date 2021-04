Ilene Kent er iskold.

»Jeg vil ikke sige, at jeg kniber en tåre,« siger hun.

Over for New York Post reagerer hun på nyheden om, at Bernie Madoff – der er blevet kaldt en af verdenshistoriens svindlere – er død i fængslet. Her afsonede han en dom på 150 års fængsel for at have svindlet for mere end 100 milliarder dollar.

Det kostede tusindvis af amerikanere deres livsopsparing og formuer, fordi de valgte at investere i det såkaldte ponzispil, en slags pyramidespil. Indtil alt kollapsede.

Bernie Madoff blev 82 år. Foto: STAN HONDA Vis mere Bernie Madoff blev 82 år. Foto: STAN HONDA

Ilene Kent så sin far miste størstedelen af sin opsparing, og det knækkede ham i de sidste år af hans liv, fortæller hun. Derfor har hun ikke ondt af Bernie Madoff, der blev 82 år.

»At han led mod slutningen af sit liv er nærmest poetisk retfærdighed på grund af al den lidelse, han spredte,« siger Ilene Kent.

Judith Rock Goldman er kun endnu hårdere i retorikken. Hun mistede også op mod en halv million dollar, som hun blandt andet skulle have brugt på pleje for sin alzheimerramte mand.

»Jeg er glad for, at han er væk. Jeg føler, at Madoff burde være blevet slået ihjel, men det gør vi selvfølgelig ikke her i landet. Men min første reaktion var: 'Tak, Gud'. Men han led slet ikke nok efter min smag,« siger Judith Rock Goldman.

Stephanie Halio, der mistede næsten hele sin livsopsparing, biler og sommerhus, har det lidt på samme måde.

»Jeg synes, at han skulle have levet i yderligere 500 år som en meget syg mand. Jeg er ked af, at han døde, så han slap ud af det. Han har skadet så mange mennesker, og han var en forfærdelig person,« siger Stephanie Halio:

»Jeg vil ikke engang kalde ham et menneske – han var en frygtelig mand, fordi han ødelagde så mange liv. Han var heldig med at dø.«