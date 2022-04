»Det betyder kun, at Moskva fornemmer nederlag i Ukraine.«

Sådan lyder det fra den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, når han sætter ord på de udmeldinger, som den russiske udenrigsminister kom med sent mandag aften.

Der advarede den russiske minister, Sergej Lavrov, i en tale til russiske nyhedsbureauer om, at der – ifølge ham – er en reel risiko for en tredje verdenskrig.

»Faren (for en tredje verdenskrig, red.) er alvorlig, den er reel, og den skal man ikke undervurdere,« sagde Lavrov i talen.

Han begrundede faren med de nuværende spændinger i fredsforhandlinger med Ukraine.

Han kritiserede blandt andet Ukraines tilgang til forhandlingerne.

»Den gode vilje har sine grænser. Hvis den ikke er gensidig, hjælper det ikke i forhandlingsprocessen,« sagde han.

De udtalelser har den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, siden reageret på.

»Rusland er ved at miste sit sidste håb om at skræmme verden fra at støtte Ukraine. Derfor snakker de om en 'reel' fare for Tredje Verdenskrig,« skriver han på sin Twitter-profil:



»Det betyder kun, at Moskva fornemmer et nederlag i Ukraine. Derfor må verden øge støtten til Ukraine, så vi kan sejre og sikre europæisk og global sikkerhed,« tilføjer han.

