B.T. i London: Flere britiske supermarkeder rationerer nu tomater og andre grøntsager, der er blevet en mangelvare, og det kan blive værre endnu.

Hylderne i grøntsagsafdelingen hos Tesco og Sainsbury's, to lokale supermarkeder i det indre London, er halvtomme.

Dette er usædvanligt. Londons supermarkeder plejer at bugne med frugt og grønt fra hele verden. Også under energikrisen har der indtil nu været friske varer på hylderne.

»Det er virkelig problematisk, hvis man har børn derhjemme og gerne vil have, at de spiser lidt sundt. Og selv, hvis der er grøntsager, så er de tit alt for dyre,« siger Suzanne Johnson, der står med sin indkøbspose ude foran Tesco på Liverpool Street.

Langt mellem tomaterne – en kunde i Tesco kigger efter tomater i de tomme kasser. De tomater, der kan købes, er blevet meget dyre. Foto: NEIL HALL

Storbritannien er ramt af akut mangel på de mest basale grøntsager, og det grønt, der faktisk i butikkerne, er blevet dyrt. Tomater koster op til fire gange så meget, som for et år siden.

»Vores leveringskæde er brudt, og vi ser nu begyndelsen på det, der kan blive en stor krise,« siger Tim Lang, professor i fødevarepolitik ved London City University til The Guardian.

En ikke uvæsentlig del af forklaringen handler om brexit. Storbritannien har i mange år fået leveret langt flere fødevarer fra Europa end man har sendt den anden vej. Nye afgifter har gjort import af tomater med mere langt dyrere og mere besværligt.

Men de galoperende energipriser spiller også en vigtig rolle. Lea Valley lidt uden for London kaldes Englands salatskål, fordi der her produceres store mængder frugt og grønt året rundt.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, skriver om tomatmangel i den britiske hovedstad.

Men mange af væksthusene står nu tomme. Det er ganske enkelt ikke profitabelt at holde dem kørende.

»Det er trist og frustrerende, men jeg har ikke råd til at varme væksthusene op. Jeg bliver nødt til at lave et overskud i år for at dække sidste års store underskud, ellers må jeg lukke ned, ligesom talrige andre virksomheder herude,« siger Tony Montalbano, direktør i Green Acres Salad i Roydon, Essex til The Guardian.

Han venter indtil videre på varmere vejr, før han igen tør sætte gang i produktionen. At holde lukket over vinteren har sparet ham op mod 500.000 Pund (cirka 4,5 millioner kroner).

Men de manglende agurker, tomater og andre basale grøntsager gør ondt på briterne. Dårligt vejr i det sydlige Europa og i Nordafrika betyder, at der kommer færre tomater derfra.

Tomatkrisen er ifølge eksperter bare begyndelsen på det, der kan blive en større fødevarekrise i Storbritannien. der er simpelthen ikke nok varer tilgængelige. Foto: NEIL HALL

Flere steder i London, er italienske restauranter begyndt at reklamere for pizzaer uden tomatbund, simpelthen fordi tomaterne er for dyre.

»Det er en virkelig hård tid for italienske restauranter, og jeg ser desværre ikke lys for enden af tunnelen. Jeg frygter, at nogle af restauranterne må lukke,« siger Enzo Oliveri fra Federazione Italian Cuochi til The Independent.

Supermarkedskæderne Asda og Lidl har indført rationering på tomater og andre grøntsager, og det gør ikke hverdagen lettere for de britiske familier.

»Folk hamstrer jo alligevel. Jeg så en familie, hvor de delte sig op i to, så de kunne købe seks pakker tomater. Men hvorfor, hvem spiser seks pakker tomater. Det er virkelig frustrerende, siger Allan Trent, en it-specialist, B.T. møder foran Sainsbury's.

Den britiske regering har opfordret borgerne til at søge alternativer til de velkendte grøntsager.

»Folk bør overveje sæsonalternativer som majroer, der er tilgængelige nu. Den fødevarekrise vi gennemlever nu, er midlertidig. Jeg tror den er løst om to til fire uger,« siger miljøminister Therese Coffey til LBC.

Det råd er der dog mange briter, der ikke er tilfredse med.

»Vores regering har i mange år underprioriteret vores egen produktion af fødevarer. Det kombineret med brexit og energikrisen er den perfekte storm. Men problemet går ikke væk, med mindre vi begynder at tage det alvorligt,« siger tv-kok og madskribent, Jay Rayner til The Guardian.