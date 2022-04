Rasmus Paludan fortsætter sin tilstedeværelse i Sverige.

Siden påske har den højreekstreme Rasmus Paludan holdt vælgermøder i Sverige, og det kommer han til at fortsætte med.

Det skriver flere svenske medier herunder Sveriges Radio. Rasmus Paludan har søgt om tilladelse til at gå foran de svenske socialdemokraters 1. maj-optog i Stockholm.

Det er langt fra gået stille for sig i det svenske, når Paludan har afholdt sine koranafbrændinger. Det resulterede både i sårede betjente, brændte politibiler og en masse optøjer.

Stram Kurs, det højreekstremistiske parti som Paludan står i spidsen for, ansøgte tirsdag om at afholde valgmøde i Uppsala den 1. maj.

Men Paludan siger til SVT Uppsala, at han har overvejet at rykke mødet til slutningen af ​​april, lørdag, i stedet for 1. maj, hvis han får lov. Det sker i dialog med politiet.

Han har i sin ansøgning oplyst, at han helst vil holde mødet i Gottsunda, og oplyser, at mødet vil bestå af op til femten personer.

Rasmus Paludan, der ved valget i 2019 var få tusind stemmer fra at komme i Folketinget, har nu valgt at rykke sin politik til den anden side af Øresund.

Han agter nemlig at stille op ved det svenske Rigsdagsvalg, der skal afholdes i september.