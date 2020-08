65-årige Bolsonaro peger på sit eget eksempel som grund til ikke at frygte at blive smittet med coronavirus.

Brasilianerne skal ikke frygte at blive syge med covid-19. Det siger Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, og forklarer sig med, at han selv klarede sygdommen fint.

Præsidenten opfordrer desuden sit folk til at "se virusset i øjnene", fordi alle ifølge ham formentlig vil blive smittet med coronavirus.

Udmeldingerne kommer, mens Brasilien hastigt nærmer sig 100.000 coronarelaterede dødsfald. Landets dødstal er kun overgået af USA på verdensplan.

Jair Bolsonaro færdiggjorde for nylig tre ugers karantæne, efter at han blev testet positiv for coronavirus i begyndelsen af juli.

Han peger på sit eget eksempel som grund til ikke at frygte virusset.

- Jeg er i højrisikogruppen, siger den 65-årige præsident til journalister under et besøg i den sydlige stat Rio Grande do Sul fredag.

- Jeg vidste, at jeg ville få virusset en dag, hvilket jeg tror, at alle her vil på et tidspunkt. Hvad er I bange for? Se det i øjnene, siger Bolsonaro.

- Jeg fortryder dødsfaldene, men folk dør hver eneste dag af mange ting. Det er livet.

Bolsonaro har fået hård kritik for sin håndtering af pandemien, der har taget fart i Brasilien. Landet har det andet højeste antal smittede og døde på verdensplan med henholdsvis 2,6 millioner smittede og omkring 92.000 døde, viser tal fra Johns Hopkins University natten til lørdag dansk tid.

/ritzau/AFP