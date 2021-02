En 19-årig ung kvinde fra Myanmar svæver mellem liv og død, efter at hun forleden blev skudt ned af militærstyret under en fredelig demonstration.

Videoen, der nu florerer på sociale medier over hele Myanmar, viser en gruppe mennesker, der bliver beskudt af en vandkanon. Men kort efter lyder der et smæld, og den unge kvinde, Mya Tre Tre Khine, som er klædt i rødt, falder livløs til jorden.

B.T. har været i kontakt med den prominente demokratiforkæmper Khin Saw Win i Myanmar:

Den unge kvinde Mya Tre Tre Khine stod ikke sammen med den store demonstrationsgruppe, men stod sammen med andre ved et busstoppested. Hun blev ramt af skud fra lang afstand. Hun har en kugle i hjernen. Militæret vil flytte hende til et militærhospital, men hendes familie vil ikke lade dem tage hende,« siger Khin Saw Win til B.T.

Onsdag fortsatte demonstrationerne mod militærstyret, der 1. februar afsatte den demokratisk valgte regering ved et militærkup. Hundredtusinder af borgere var igen onsdag på gaden med krav om, at militæret giver slip på magten. Mange råbte Mya Tre Tre Khines navn.

USAs præsident, Joe Biden, gik i går på talerstolen i Washington og erklærede, at USA med øjeblikkelig virkning indfører sanktioner mod Myanmar:

»Jeg opfordrer nu militæret i Burma til at løslade de politiske ledere og aktivister inklusive Aung San Suu Kyi og præsident Win Myint, der fortsat sidder fængslet. Militæret skal respektere resultatet af valget afholdt 8. november 2020,« sagde Joe Biden.

USA og Storbritannien anerkender ikke navnet Myanmar, der blev introduceret af en militærjunta i 1989, men bruger i stedet landets gamle navn Burma.

»Demonstrationerne vokser i Burma. Vold mod dem, der bruger deres demokratiske ret til at demonstrere, er uacceptabelt, og vi vil ikke finde os i det. Hele verden følger med i, hvad der sker i Burma,« sagde Joe Biden.

USA indefryser amerikanske besiddelser, der gavner Myanmars regering, men fastholder humanitær og sundhedsstøtte til Myanmars folk. Samtidig undersøger den amerikanske regering, om der er flere måder, man kan presse militærstyret på økonomisk.

»Jeg vil gerne opfordre andre lande til at følge vores eksempel, så vi i fællesskab kan lægge pres på for at sikre en tilbagevenden til demokrati,« sagde den amerikanske præsident onsdag aften.

Demokratiforkæmper Khin Zaw Win i Myanmar ser gerne, at mange andre lande følger det amerikanske eksempel:

»Det har meget stor betydning, når lande udefra indfører sanktioner. Joe Biden og FNs generalsekretærer er kommet med stærke meldinger, men nu frygter vi, at man i Vesten vejer for og imod sanktioner alt for længe, som man plejer at gøre … der er brug for et hårdt og kontant svar fra Vesten nu,« skriver han til B.T.

Hverdagen for Khin Saw Win og mange andre demokratiforkæmpere i Myanmar er lige nu meget farlig. Igen i dag forventes der store demonstrationer over hele landet, og igen i dag ventes militærstyret at slå hårdt tilbage.