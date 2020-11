På billedet står Joe Biden uden mundbind. Ombord på et fly. Tæt på en af sine medarbejdere.

Og så begyndte kritikken hurtigt at hagle ned over den demokratiske præsidentkandidat.

Sandheden bag billedet viste sig dog at være noget anderledes end først antaget, da først sagen blev gransket.

Men billedet først. Det blev lagt på Twitter i søndags af Richard Grenell, tidligere Donald Trump-udnævnt amerikansk ambassadør i Tyskland og tidligere lige så Trump-udnævnt chef for efterretningstjenesten. Det så sådan ud:

Washington, DC phony!@JoeBiden doesn’t wear a mask on a plane - but wears one OUTSIDE!? pic.twitter.com/7q0LG09bOq — Richard Grenell (@RichardGrenell) November 1, 2020

I teksten til billedet kalder Richard Grenell videre Joe Biden for 'falsk', fordi han ikke har mundbind på i flyet, men udenfor.

Det skal ses i den kontekst, at den demokratiske præsidentkandidat i den igangværende valgkamp ofte har kritiseret præsident Donald Trump for sin modstand mod netop mundbind. Imens opholdt Joe Biden sig eksempelvis selv i sit hjem i lang tid, da coronapandemien tidligere på året lukkede USA ned. Han viste sig udelukkende med mundbind, når han bevægede sig udenfor.

Det skal også ses i den kontekst, at tweetet og kritikken mod Joe Biden blev lanceret umiddelbart inden det amerikanske præsidentvalg, der findes sted i dag, tirsdag. Du kan følge B.T.s liveblog om valget her

Tweetet har fået mere end 16.000 likes og er blevet delt mere end 21.000 gange. Og CNN skriver, at den kendte, højreorienterede radiovært Mark Levin også delte tweetet, så det kom videre ud til endnu flere. Og med det fulgte masser af kritik rettet mod Joe Biden.

Men så sagde Twitter stop.

For et fakta-tjek viste, at billedet fra flyet slet ikke er taget for nylig. Derfor stemplede det sociale medier selv tweetet som 'manipuleret'.

For billedet er godt nok først publiceret 30. oktober i år i forbindelse med en stor artikel i magasinet Vogue – et portræt af Joe Bidens pressechef Remi Yamamoto – men allerede billedteksten afslører sandheden: 'Yamamoto og Biden sammen på et tur til South Carolina i november 2019'. Altså for et år siden.

Også CNN har faktatjekket billedet, og her lyder konklusionen, at billedet 'er voldsomt vildledende, fordi det skaber en forestilling om, at billedet af Biden uden mundbind på et flyet er taget under coronapandemien'. Se den rette sammenhæng her: