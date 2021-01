»Det er ulækkert.«

Republikaneren David Perdue raser over partifællen Brad Raffensperger, efter at en fortrolig samtale mellem ham og Donald Trump er blevet lækket – og har givet præsidenten alvorlige problemer.

Op til det altafgørende omvalg til Senatet i Georgia blev Raffensperger, som er statens indenrigsminister, ringet op af den siddende præsident Donald Trump, som kom med en højest usædvanlig og kontroversiel opfordring.

Hvad præsidenten ikke vidste var, at samtalen blev optaget. En optagelse avisen Washington Post siden har fået fat på.

Søndag aften afslørede Washington Post en lydfil fra samtalen, hvorpå man kan høre USA's siddende præsident, Donald Trump, bede Raffensperger om at fifle med valgresultatet og finde 11.780 stemmer, hvilket skulle hjælpe Trump til at omstøde demokratiske Joe Bidens sejr ved sidste års præsidentvalg. Hør et lille uddrag af den timelange samtale øverst i artiklen.

»Det er ulækkert, at en folkevalgt embedsmand i vores stat, uanset partifarve, uden samtykke optager en samtale med USA's præsident – en privat samtale – og derefter lækker den til pressen, siger David Perdue til Fox News med en klar reference til Raffensperger.

Og det selv om det endnu ikke er bevist, om det vitterligt var Raffensperger, der optog samtalen og lækkede den til medierne.

»Jeg tror bare, jeg er opdraget på en anden måde,« fortsætter David Perdue, som er en af Republikanernes to kandidater til Senatet ved tirsdagens omvalg i Georgia.

De to mænd på lydfilen: Brad Raffensperger (tv.) og Donald Trump. Foto: ERIK S LESSER/JIM LO SCALZO

Det, Donald Trump sagde under telefonsamtalen med Raffensperger, mener Perdue derimod ikke, der er noget odiøst i. Præsidenten gentog blot, hvad han har sagt lige siden valget, hævder han.

Den holdning deles bestemt ikke af alle.

»Vi har både en kriminel præsident for USA i Donald Trump og en præsident for USA, der prøver at omstyrte det politiske system. På samme tid, den samme person,« siger den kendte journalist Carl Bernstein i et interview med CNN:

»Det er en præsident, der prøver at vælte selve fundamentet for vores demokrati og er villig til at begå en kriminel handling imens.«

Og Carl Bernstein ved, hvad han taler om. Han var journalisten, der sammen med kollegaen Bob Woodward i begyndelsen af 1970erne afslørede, at daværende præsident, Richard Nixon, havde beordret bestikkelser, hemmelige aflytninger og indbrud fra Det Hvide Hus op til valget i 1972. Det førte til hans afgang.

Omvalget i Georgia er ekstremt vigtigt – både for republikanerne og den nyvalgte præsident Joe Biden.

Hvis republikanerne vinder de to pladser, har de flertal i Senatet og kan gøre det vanskeligt for den nye præsident at få sin politik igennem Senatet.

Er det derimod demokraternes kandidater, der løber med sejren, har de to partier lige mange pladser i Senatet. I så fald bliver vicepræsident Kamala Harris' stemme tungen på vægtskålen – og hun vil naturligvis støtte præsidenten Joe Bidens politik.

Kelly Loefler og David Perdue stiller op for republikanerne, mens demokraterne er repræsenteret med Raphael Warnock og Jon Ossoff.

Ved valget til senatet 3. november opnåede ingen af kandidaterne de krævede 50 procent. Derfor er der nu omvalg i delstaten.

I øvrigt understregede Raffensperger under samtalen med Trump igen og igen, at valget i Georgia forløb helt efter bogen, hvorfor der ikke kan pilles ved Joe Bidens valgsejr.