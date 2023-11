Er de antikke, romerske mosaikker slet ikke, hvad de ser ud til at være?

Det spørgsmål rejser sig nu, efter at amerikanske myndigheder under stort ståhej ellers har udleveret dem til Libanon af historiske årsager.

»Otte af de ni returnerede mosaikker er falske, og det var ret let at finde ud af, fordi de er kopieret efter berømte modeller,« som Djamila Fellague fra universitet i Grenoble slår fast ifølge Guardian.

Hun har set nærmere på de pågældende antikviteterne, der røg fra USA til Mellemøsten i september.

De var forinden blevet beslaglagt af anklagemyndigheden i New York.

Men Djamila Fellague er ikke i tvivl om, at der er tale om »åbenlyse forfalskninger«.

»Til at begynde med sagde jeg til mig selv, at en efterforskning førende til en anholdelse, en efterlysning hos Interpol og en tilbagelevering til et andet land må have været resultatet af en grundig videnskabelig undersøgelse,« siger hun:

»Men meget hurtigt fandt jeg de modeller, som forfalskningerne er lavet efter.«

Hun mener slet ikke, at der findes beviser for, at mosaikkerne overhovedet er ægte, eller for mange år siden er blevet røvet fra Libanon.

Samme opfattelse har fra Christos Tsirogiannis fra University of Cambridge.

Han har ligeledes konstateret, at mosaikkerne i høj grad ligner eksisterende mosaikker udstillet forskellige steder i verden.

»Selvom du ikke er ekspert, kan du se, hvor stor ligheden er, hvis du sammenligner forfalskningerne med de autentiske mosaikker. Og du kan se, at kvaliteten ikke er så god,« siger han.

Hos anklagemyndigheden i New York afvises påstandene.

Herfra lyder det i en udtalelse, at eksperter har analyseret de ni mosaikker, ligesom vigtige detaljer om, hvordan de er blevet smuglet gennem årene er blevet fremlagt:

»På baggrund af de beviser – som de pågældende personer (Djamila Fellague og Christos Tsirogiannis, red.) ikke er i besiddelse af vurderede retten, at de var ægte.«