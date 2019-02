Mange danskere lægger her i vinterferien vejen forbi.

Men nu er der tilsyneladende problemer i det populære ferieparadis.

En af nordeuropæernes mest populære feriedestinationer, De Kanariske Øer, oplever naturødelæggelser på grund af alt for mange »ignorante turister« samt lokale og udenlandske turguider, der ikke tager nok hensyn til naturen og de kulturelle attraktioner.

Sådan lyder det i hvert fald fra en lokal organisation på den spanske øgruppe, der nu slår rød alarm.

»Det her er kommet helt ude af kontrol,« siger Jaime Coello, leder af organisationen Telesforo Bravo Juan Coello, til det spanske medie Diario de Avisos.

Værst står det angiveligt til på øerne Tenerife og Gran Canaria, forlyder det.

Organisationen, som Coello står i spidsen for, har indledt en kampagne på Facebook, for at få tilsendt grælle eksempler på ødelæggelser og for at udbrede kendskabet til turisternes naturhærgen.

Ifølge organisationen er der bl.a. fundet indgraveringer i både bjergsiden af et vulkanområde og i gamle bygningsrester af sten, plasticballoner efter fester, mens turister samtidig tramper løs i den sårbare natur uden for afmærkede naturruter.

Foto: Organisationen Fundación Telesforo Bravo Juan Coello

Der er også fundet store og menneskeskabte stenformationer, ansigter hugget ud i bjergvægge og rød maling på vegetationen, der påvirker økosystemet i den helt forkerte retning, skriver det britiske medie The Sun.

Men indtil videre skulle, desværre for naturen, tilsyneladende ikke være udsigt til færre turister på den spanske øgruppe i Atlanterhavet.

Alene øen Isla de Lobos modtager op mod 2000 turister om dagen i løbet af en weekend, skriver The Sun. For at modstå presset må turister nu på forhånd sende en skriftlige ansøgning for at få adgang, skriver det britiske medie.

Man skulle måske ikke tro det, men også herhjemme efterlader turister et spor af ødelæggelser bag sig, som bliver set på med stor alvor. Ved Gravhøjene i Jelling, der er på Unescos Verdensarvsliste, holder turisterne sig ikke til de indrettede trapper, skriver DR. Det har medført menneskeskabte stier og dermed slidtage af højens sider.

»Det ligner nærmest indgangen til en kostald visse steder,« siger Charlotta Lindblom, arkæolog ved VejleMuseerne, til DR.

VejleMuseerne drømmer nu om at sætte et skilt op, der kan sende turisterne på rette vej - op ad trapperne. Det kræver dog i første omgang en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen, der skal give grønt lys for en dispensation for en menneskeskabt ændring, som et skilt er, ved en kulturarv som gravhøjene i Jelling.

Andres steder i verden er der også slået alarm ved turistattraktioner de seneste år. I Thailand lider korallerne i Maya Bay, kendt fra filmen 'The Beach' fra 2000 med Leonardo DiCaprio i hovedrollen, voldsomt under turistbesøg.

Selv på verdens højeste bjerg, Mount Everest i Nepal, er der problemer af den ulækre slags. I form af et 'afføringsproblem' fra bjergbestigerne, der også efterlader tonsvis af affald.