Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De norske virksomhedsejere havde, ligesom de danske virksomhedsejere, mulighed for at få coronastøtte fra staten, da pandemien buldrede og ødelagde manges indtjeningsmuligheder.

En, der gjorde brug af dette, er den excentriske norske rigmand Petter Stordalen.

Torsdag i denne uge åbnede han et spritnyt hotel i Oslo, og han har i den forbindelse fortalt, at hans hotelkæde, Nordic Choice, står stærkere finansielt end nogensinde før. Han vil derfor også betale et coronalån på en milliard norske kroner tilbage til finansieringsbanken DNB.

Men coronastøtten, som han også modtog, har han ikke luftet nogle tanker om at tilbagebetale.

Det er faldet politikeren Marie Sneve Martinussen, som er en del af partiet Rødt, for brystet.

»Det her er 1-0 til Stordalen over fællesskabet. Når det går så godt for Stordalen, bør han også betale den coronastøtte, han fik af skatteyderne, tilbage,« siger hun til det norske Børsen.

Stordalens virksomheder modtog i alt 342 millioner norske kroner i coronastøtte i 2020.

»Jeg vil gerne ønske ham tillykke med, at det går så godt og udfordre ham til at tilbagebetale skatteydernes penge,« lyder det fra politikeren.

Det er dog ikke kun Stordalen, som hun mener bør betale coronastøtten tilbage. Sådan har hun det med alle virksomheder, som i dag er kommet ud på den anden side af pandemien med skindet på næsen.

Det norske storting stillede ikke nogen krav til de virksomheder, som modtog støtten, men det afholder altså ikke Marie Sneve Martinussen fra at ville have pengene tilbage.

»Det er tilladt at opføre sig ordentligt og tage et ansvar på sig. I hvert fald, hvis man vil rende rundt og være hele Norges glade dreng og reklamere for alle sine nye investeringer,« siger hun om Petter Stordalen.

Rigmanden har ikke ønsket at kommentere sagen til Børsen.