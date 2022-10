Lyt til artiklen

Onsdag i sidste uge fortalte sammenslutningen af verdens førende olieproducerende lande, OPEC+, at de vil nedskære olieproduktionen med to millioner tønder om dagen.

En beslutning, som har fået flere vestlige regeringer til at rase – og det er med god grund, hvis man spørger The Internatioal Agency. Det skriver CNN.

»Med et utrætteligt inflationspres og rentestigninger, der konstant slider, kan højere oliepriser tippe den globale økonomi, der allerede er på randen af ​​recession,« sagde det Paris-baserede agentur torsdag i sin månedlige oliemarkedsrapport.

»Den massive nedskæring i OPEC+'s olieforsyning øger energisikkerhedsrisikoen på verdensplan.«

Den Internationale Valutafond har også i denne uge sagt, at 2023 for mange mennesker vil 'føles som en recession'. De reducerede deres BNP-vækstprognose til 2,7 procent fra en tidligere forudsigelse på 3,2 procent.

Ifølge Saudi-Arabien udenrigsminister, Adel al-Jubeir, har OPEC+ valgt at skære i produktionen for at stabilisere markedet og undgå store prissving.

Den har de dog ikke købt i eksempelvis USA, hvor præsident Joe Biden har sagt, at forholdet til Saudi-Arabien nu må tages til overvejelse, og at den lavere mængde olieproduktionen kan være med til at presse benzinpriserne op i USA.