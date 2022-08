Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Billederne gik verden rundt, da Letland i sidste uge rev et særligt 80 meter højt Sovjet-monument ned.

Og billederne er også nået til Rusland, hvor udenrigsminister Sergej Lavrov nu reagerer på nedrivningen af monumentet, som blev rejst i 1985 til minde om Den Røde Hærs sejr over Nazityskland.

»Det, der sker i de baltiske lande lige nu er uacceptabelt. Det vil påvirke vores forhold til disse lande,« siger Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, ifølge Reuters.

Beslutningen om at rive monumentet ned blev taget tilbage i maj, hvor det lettiske parlament stemte for.

Foto: KASPAR KRAFTS Vis mere Foto: KASPAR KRAFTS

Men nedrivningen har ikke været uden protester i landet.

For i Letland udgøres 30 procent af befolkningen af et russisk mindretal.

Og tilbage i maj samledes mange fra det russiske mindretal ved monumentet for at lægge blomster til ære for de faldne og markere årsdagen for sejren over Nazityskland.

Siden monumentet blev hejst tilbage i 1985, har mange lettere set med et tvetydigt blik på monumentet. Det har vakt glæde som en markering over Anden Verdenskrigs afslutning, men samtidig har det også symboliseret Ruslands okkupation af Letland.

Letland deler en 214 kilometer lang grænse med Rusland.